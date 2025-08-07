Kestel'de Böğürtlen Hasadı Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Kestel'de Böğürtlen Hasadı Başladı

Kestel\'de Böğürtlen Hasadı Başladı
07.08.2025 10:50
Bursa'nın Kestel ilçesinde böğürtlen hasadı başladı, üretim düştü ancak kalitesi dikkat çekiyor.

Türkiye böğürtlen üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Bursa'nın Kestel ilçesinde hasat başladı.

Orman meyvelerinden olan, zengin mineral ve vitamin içeriklerinin yanı sıra zengin bir antioksidan kaynağı olarak da dikkati çeken böğürtlen en çok Kestel'in Gözede Mahallesi'nde üretiliyor. Dağın eteklerine kurulan bahçelerde yetiştirilen böğürtlenlerin önemli bölümü soğuk hava depolarına götürülüp donduruluyor ve yıl içinde pastacılık ve dondurma sektöründe kullanılıyor, bir kısmıyla da reçel yapılıyor.

Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Türkiye'yi dünyayı gezin böyle bir böğürtlen nerede bulursunuz? Türkiye'nin böğürtlende ana merkez üssü Bursa'dır ve Bursa'nın da Gözede'dir. Kalite bakımından en iyisi bu bölgede yetişiyor" dedi.

Kılıç, böylesine kaliteli olan bir meyvenin üreticilerinin tüccarın insafına kaldığını vurgulayarak, peşin ve vadeli olacak şekilde kilosunun 110-130 lira olduğunu anlattı. Nisandaki zirai don ve yaz sıcakları nedeniyle geçen yıl ulaşılan 3 bin tonun üzerindeki üretimin 2 bin tona gerilediğini dile getiren Kılıç, "Kaliteyi yakalamışsınız ama fiyat beklendiği gibi değil. Dondurma sanayisinden pasta sanayisine kadar gıda sektöründe geniş alanda kullanılıyor. Avrupa çiftçisi ile yarışır hale geldik ama maliyet konusunda bizden çok iyiler. Türkiye'de 4-5 bin ton böğürtlen üretiliyor ama tüketimi 10 bin tonun üzerinde. Yani böğürtleni de ithal ediyoruz."

Şifa kaynağı böğürtlen

Zengin mineral ve vitamin içeriklerinin yanı sıra zengin bir antioksidan kaynağı olarak da dikkati çeken böğürtlen, özellikle antosiyaninler ve fenolik maddeler bakımından zengin olması dolayısıyla birçok rahatsızlığı önleyici etkisi bulunuyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
