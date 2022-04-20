KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama Açıklaması

20.04.2022 13:23
KGM'den OGS cihaz bedellerine ilişkin açıklama Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair habere yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların geçiş sürecinde ücretsiz olarak hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazı ile değiştirildiğini bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair habere yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların geçiş sürecinde ücretsiz olarak hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazı ile değiştirildiğini bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022'ye kadar kullanılmış ve HGS'ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir."

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi, Hızlı Geçiş Sistemi, 31 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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