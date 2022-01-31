Üye Girişi
Kibar Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu yayımladı - Son Dakika

Kibar Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu yayımladı

31.01.2022 11:13
Kibar Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu yayımladı

Kibar Holding, kadın ve erkeklerin hayata tam ve eşit katılımı için yaptığı çalışmalar kapsamında BİZ Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu'nu yayımladı.

Kibar Holding, kadın ve erkeklerin hayata tam ve eşit katılımı için yaptığı çalışmalar kapsamında BİZ Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu'nu yayımladı.

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, 2025 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında belirlediği hedefler dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerini gözeterek kadın ve erkek çalışanların iş hayatına katılımını destekleyen ve bu konudaki uygulamaları hayata geçiren Grup, BİZ Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu'nu yayımladı. BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)'nin imzacısı olan holding, tüm çalışanlarıyla paylaştığı rehberde, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarına dair kurumsal ortak bir dilin oluşmasını amaçlıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi ile birlikte tüm çalışanlar için eşitlikçi dil kullanımından karar mekanizmalarına, eşit rol dağılımına, kamuoyuna örnek teşkil edecek projelerden düzenlenecek etkinliklere ve eğitimlere uzanan geniş bir çerçevede aksiyonlar hayata geçiriliyor.

Kadın ve erkeklerin, eşit ve adil bir şekilde hem iş hayatında hem de karar alma süreçlerinde etkin olarak yer almalarını teşvik eden projeler ürettiklerini belirten Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Kuruluşumuzdan gelen değerlerimizi güncel küresel gerekliliklerle bütünleştirerek, iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Üst düzey yöneticilerimizde kadın oranımızı cinsiyet eşitliği prensiplerini de gözeterek son 5 yılda yüzde 24,9 oranında arttırmayı başardık. Sanayi alanında yoğun üretim yapan gruplar içinde yakaladığımız bu başarı örnek teşkil etmektedir" diye konuştu.

2025'e kadar toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerine bağlı kalarak üst düzey yöneticilerde kadın oranını, evrensel optimum katılımcılık oranına erişmek amacıyla yüzde 30'lara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kayabaşı, sözlerini şöyle tamamladı: "Sorumluluğumuzun kapsamını genişletmek için 'en büyük zenginliğimiz' olarak ifade ettiğimiz 5 bin kişilik geniş ailemizle kolektif süreci başlatıyor, 'BİZ Eşitiz' diyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bizi biz yapan temel değerlerin ışığında mevcut adil ve fırsat eşitliğine dayanan kurum kültürümüzü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için güçlendireceğiz. BİZ Eşitiz Projesi ile gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalardan büyük heyecan duyuyorum". - İSTANBUL

Kibar Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu yayımladı

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Kibar Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kibar Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu yayımladı - Son Dakika Ekonomi


Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti         
12:04
Otomotiv satışlarında yüzde 23'e yakın artış bekleniyor Otomotiv satışlarında yüzde 23'e yakın artış bekleniyor         
11:57
Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor         
11:40
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu         
11:30
Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü         
11:20
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:03 Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
11:19 Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:13:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kibar Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu yayımladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement