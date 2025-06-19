KidZania İstanbul'da Yazılım Geliştirme Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

KidZania İstanbul'da Yazılım Geliştirme Merkezi Açıldı

19.06.2025 14:56
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KidZania İstanbul ve Logo Yazılım işbirliğiyle çocuklara yönelik yazılım geliştirme merkezi kuruldu.

KidZania İstanbul ve Logo Yazılım işbirliğiyle Yazılım Geliştirme Merkezi hayata geçirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, algoritma oluşturma, kodlama ve problem çözme gibi beceriler kazandıran merkezde, çocuklar geleceğin dünyasına hazırlanırken, problem çözme yeteneklerini güçlendirme ve yenilikçi bir bakış açısı edinme fırsatı buluyor.

Merkez, çocukların teknolojik becerilerini geliştirmelerine destek olurken, eğlenceli ve interaktif bir öğrenme ortamı sunuyor. İşbirliğiyle çocukların geleceğin dijital dünyasına hazırlamaları hedefleniyor.

Yazılım Geliştirme Merkezi'ne özel olarak tasarlanan içerikte çocuklar, Logo Yazılım'ın maskotu olan küçük robot "Logi"yi doğru algoritmalarla yönlendirmeye çalışıyor.

Yaş gruplarına göre farklı zorluk derecelerine sahip olan oyun, çocukların temel kodlama prensiplerini öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde kurgulandı.

Merkezde, "Yazılım Mühendisi" rolünde teknoloji dünyasına adım atan ziyaretçilere, aktivitenin teorik bölümünde yazılım geliştirme sürecinin temel prensipleri, algoritma oluşturma ve kodlama dilleri hakkında bilgi veriliyor.

Daha sonra ziyaretçiler, bilgisayar başında uygulamalı olarak yazılım görevlerini yerine getirerek kodlama pratiği kazanıyor. Kendi oyunlarını kurgulama fırsatı bulan çocuklar, problem çözme, analitik düşünme ve neden-sonuç ilişkisi kurma gibi yetkinlikler elde ediyor.

"Yazılım, Türkiye için ürettiği katma değer açısından stratejik bir sektör"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KidZania İstanbul Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Timur, işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Timur, Logo Yazılım işbirliğiyle açılışını gerçekleştirdikleri Yazılım Geliştirme Merkezi'nin, çocukların yazılım geliştirme süreçlerini deneyimleyerek teknoloji dünyasına adım atmalarını sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklar bu merkezde kodlamanın yanı sıra analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi fikirler geliştirme gibi becerileri de kazanacaklar. Bu deneyimle çocukların teknolojiye olan ilgilerinin artmasını ve gelecekte bu alanda fark yaratan bireyler olmalarını hedefliyoruz. Yazılım Geliştirme Merkezi, onların yeteneklerini ve hayal güçlerini daha da ileriye taşıyacak."

Logo Grup Pazarlamadan Sorumlu Üst Yöneticisi (CMO) Begüm Arş Türk de yazılımın Türkiye için ürettiği katma değer açısından stratejik bir sektör olduğuna dikkati çekti.

Türk, çocukları erken yaşta yazılımla tanıştırmayı ve 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı önemsediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda mevcut projelerimize ek olarak hayata geçirdiğimiz KidZania İstanbul işbirliğimizle yazılımın 1 ve 0'lardan ibaret olmadığını, günlük hayatın her alanına dokunduğunu çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde anlatıp farkındalık oluşturuyoruz. Öte yandan bu proje, kız çocuklarımızın STEM alanına kendilerini daha yakın hissetmesi ve gelecekte bu alana katılımlarının artması için de önemli bir fırsat olacak."

Kaynak: AA

Teknoloji, Algoritma, istanbul, Ekonomi, Yazılım, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KidZania İstanbul'da Yazılım Geliştirme Merkezi Açıldı - Son Dakika

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