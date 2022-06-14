Kiğılı'dan babalara anlamlı reklam filmi - Son Dakika
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Kiğılı'dan babalara anlamlı reklam filmi

14.06.2022 11:14
Kiğılı'dan babalara anlamlı reklam filmi

Erkek giyim markası Kiğılı, Babalar Günü'ne özel hazırladığı reklam filminde "Bize yakışan hatırlamak" söylemiyle babalık kavramına farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

Erkek giyim markası Kiğılı, Babalar Günü'ne özel hazırladığı reklam filminde "Bize yakışan hatırlamak" söylemiyle babalık kavramına farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

Türkiye'nin köklü giyim markalarından Kiğılı, Babalar Günü'ne özel hazırladığı reklam filminde babalık kavramına atıfta bulunan değerlere vurgu yapıyor. Filmde erkek giyiminin en önemli saygı unsuru olan 'Ceket'i simge olarak seçen marka, babalığa dair yüklenen misyonları aslında babaların görev bilinciyle değil, sevgiyle yaptığını anlatıyor.

Prova mankeni üzerinde asılı halde gördüğümüz bir ceket ile başlayan Kiğılı'nın reklam filmi, "Bir ceket sizi kötülüklerden korur mu?", "Haksızlara karşı sizi savunur mu?", "Daha iyi bir gelecek için sizi okutur mu?" ve "Her an sizin mutluluğunuzu düşünür mü?" sorularını izleyicilere yöneltiyor ve sorguluyor. Finalde "İçinde babanız varsa evet" cevabıyla tüm bu değerlerin babalık sevgisiyle anlamlandığını ve çocuklarının tek bir gülümsemesiyle babaların tüm çabalarının karşılık bulduğunu gösteriyor.

Marka bu filmde, "Bize yakışan hatırlamak" vurgusu ile final yaparken; özel günlerin tek bir gün kutlamak ile değil, ömür boyu hatırlamakla anlam kazandığı mesajını veriyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiğılı'dan babalara anlamlı reklam filmi - Son Dakika

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