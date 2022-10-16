Türkiye 'de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis'te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 15-20 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytin yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kilis haberi... Kilis'te yerli sofralık zeytin tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

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