Kilis haberi... Kilis'te yerli sofralık zeytin tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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Kilis haberi... Kilis'te yerli sofralık zeytin tezgahlarda yerini aldı

16.10.2022 13:22
Kilis haberi... Kilis'te yerli sofralık zeytin tezgahlarda yerini aldı

Kilis bölgesinden gelen habere göre Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 15 ile 20 TL arasında satışa sunuluyor.

Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 15 ile 20 TL arasında satışa sunuluyor.

Türkiye'de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis'te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 15-20 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytin yoğun ilgi görüyor.

Kilis'te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiyor. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis haberi... Kilis'te yerli sofralık zeytin tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

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