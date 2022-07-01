Kilis OSB yönetimi göreve başladı - Son Dakika
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Kilis OSB yönetimi göreve başladı

01.07.2022 15:58
Kilis OSB yönetimi göreve başladı

Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis heyet toplantısında OSB Başkanı Mehmet Algın ile yönetim kurulu görevine başladı.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis heyet toplantısında OSB Başkanı Mehmet Algın ile yönetim kurulu görevine başladı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Algın, Yönetim Kurulu üyeleri Şıhmehmet Yalçın, Ökkeş Karcı, Ahmet Kısa, Murat Pancar, bir araya gelerek ilk toplantıyı gerçekleştirdi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Algın, Bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, "Ben ve ekibim bu zamana kadar bölgemize hizmet veren önceki dönem yönetim kuruluna teşekkürü borç bilir, değerli sanayicilerimize bayrağı aldığımız noktadan çok daha ilerilere taşıyacağımızı, hizmet kelimesinin anlam olarak içerisini dolduracağımızı söylemek isteriz. Gelecek dönemimiz, organize sanayide yapılması gereken, sanayicilerimizin gördüğü eksiklerin tamamlanması, yarım kalan projeler ve bunlara daha da yenilerinin eklenmesi ile başlayacaktır. İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası ve Kilis Belediyesi ile ortak iştirakimiz olan tekstil kent projesinin tamamlanarak geriye kalan alanda iki adet daha üretim tesisinin yapılması için çalışmalara başlanacağının müjdelerini vermek isteriz. Ayrıca 42 hektarlık 2. tevsi alanı kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup bu proje ile en kısa sürede altyapı çalışmalarına başlanarak katılımcılarımızın kullanımına açılacaktır. Büyümenin yanında getirdiği zaruri ihtiyaçlarımızdan biri olan atık su arıtma tesisi projesinin sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından ihaleye çıkması için gereken tüm çaba ve gayreti sarf edeceğiz. İlimizin ve OSB'mizin gelişmesinde büyük faydası olan cazibe merkezi teşvik programının devam ettirilmesi ile bölgemize olan talebi arttırarak sanayicilerimize gereken bütün desteklerin sağlanmasında öncü olmak, bunun yanı sıra talepleri karşılamak adına acilen 130 hektarlık 3. tevsi alanını yatırım programına aldırılarak kamulaştırılmasını yapmak niyetindeyiz" dedi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ahmet Kısa, Kilis, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis OSB yönetimi göreve başladı - Son Dakika

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