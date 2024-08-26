Kilis'te Acı Biber Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te Acı Biber Hasadı Başladı

Kilis\'te Acı Biber Hasadı Başladı

Türkiye'nin biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi olan sınırın sıfır noktasındaki Kilis'te acı biber hasadı başladı. Kilis, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin biber ihtiyacını karşılamaktadır.

26.08.2024 11:55
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Türkiye'nin biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi olan sınırın sıfır noktasındaki Kilis'te acı biber hasadı başladı.

Türkiye'nin biber üretiminde 2'inci sırada bulunan sınır kent Kilis'te, acı biber hasadı başladı. Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin biberi Kilis'ten gidiyor.

"Rekoltesi ve fiyatlar çok düşük"

Baharatlık biber üretiminde Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden biri olan Kilis'te biber hasadının ve kurutmalık işlemlerinin başladığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İlimizin önemli geçim kaynaklarından olan kırmızı biberin baharatlı biberin acının hasadı başladı. her geçen gün üretim alanı artan kırmızı biber şu anda ilimizde 24 bin dekar alana kadar üretim alanı arttı. Bu yıl rekolte fiyatlar çok düşük. Kırmızı biberin kendisi acıyken fiyatlarının da düşük olması üreticiyi üzmüş durumda. Musabeyli ilçesine bağlı Hasaceli köyünde 14 tane toz ve salça fabrikası bulunmaktadır. Bu köy ekmeğini tamamen açıdan çıkartıyor. Bu köy, baharatlık ve salçalık üretiminde tersine göç başlatan köydür. Geçen sene 25 TL'den satışa çıkan kırmızı biber bu sene 16 TL'den alıcı buluyor" dedi.

"Baba mesleği olan çiftçiliği kavurucu sıcak altında yapıyoruz"

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 40 dereceleri bulan sıcaklarda tarlada kırmızı acı biber hasadı yaptıklarını söyleyen çiftçi Hüseyin Taş, " Baba mesleği olan çiftçilikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Geçen sene kurutmalık olarak hasadını yaptığımız acı biberde yüzde yüz verimliyken fiyatlar bu seneye göre çok yüksekte. Bu sene biber kalitesi ve fiyatımız çok düşük. Bu yıl kuru biberi 80 TL'ye alan yok. Yaş biberi ise 15 ile 18 TL arasında alıyorlar bu da biz çiftçileri çok üzüyor. Aradaki makas payından dolayı çiftçilerimiz şu anda çok mağdur. Geçen sene çalışan bir işçi 250 TL alırken, bu sene 500 ile 600 TL'ye çalışıyor. Ben baba mesleğini devam ettirirken köyümüzdeki yeni gençlere örnek oluyorum ama tarla son zamanlarda kazanmıyor. Kalite ve verim çok düşük, işçilik çok pahalı yetkili kişilerden buna el atılmasını istiyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kilis'te Acı Biber Hasadı Başladı - Son Dakika

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