Alternatif ürün olarak ekilen çörek otundan 5 bin ton rekolte bekleniyor

Kilis'te çiftçilerin alternatif ürün olarak ektiği ve ekim alanı son 5 yılda 10 kat artan çörek otundan 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarımsal faaliyetlerde zeytin, üzüm, buğday, arpa, mısır ve biber gibi ürünlerin ekim alanlarıyla ön plana çıkan Kilis'te, çiftçiler son yıllarda alternatif ürünlere yönelmeye başladı.

Girdi maliyetlerindeki düşüklük ve yüksek getirisinden dolayı kentte üretim alanı genişleyen çörek otundan yüksek kazanç elde eden çiftçiler, ürünlerini baharatçılar ile ilaç ve kozmetik sanayisine satıyor.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, AA muhabirine, çörek otunda gübrenin az kullanıldığını, bunun da maliyetleri düşürdüğünü ifade etti.

Kara, "5 senedir Kilis genelinde çörek otunun ekim alanı artarak devam etti. Bu sene 50 bin dönümün üzerine çıkmış bulunmaktayız. 50 bin dönüm kişnişimiz, 5 bin dönüm de kimyonumuz şu an ekili. Alternatif ürün olarak ekiyoruz. Çünkü maliyeti düşük. İlaç kullanmıyoruz. İklim şartlarına daha uygun oluyor." diye konuştu.

Diğer illerle kıyaslandığında çörek otunda dönüm başına daha fazla ürün aldıklarını dile getiren Kara, Kilis'te yetişen çörek otunun aromasının da daha güzel olduğunu belirtti.

Toplamda 5 bin ton rekolte beklediklerini anlatan Kara, destek verildiği zaman üretim alanlarının daha da genişleyeceğini ve çiftçinin daha çok kazanç elde edeceğini sözlerine ekledi.

5 yılda 10 kat arttı

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da Türkiye'de tıbbi aromatik bitkilerin üretim alanının genişlediğini, bu ürünlerin dış ticarette önemli bir konuma geldiğini söyledi.

Kilis'te son 5 yıl içerisinde çörek otu tarımının 10 kat arttığına işaret eden Şekeroğlu, "Ekim alanı ilk başlarda birkaç tarlada yapılırken bugün 50 bin dönümün üzerine çıktı. Ocak ayında ekimi, temmuz ayında ise hasadı yapılıyor. Susuz alanda herhangi bir ilaç kullanılmadan dekara 150 kilogram, sulu alanlarda ise 250 kilograma kadar verim veriyor." dedi.

Şekeroğlu, Kilis'in karasal ve Akdeniz ikliminin birleştiği noktada bulunduğuna, bu nedenle yetişen çörek otundaki aromatik maddelerin daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Çiftçi Ömer Şahan da genelde buğday, arpa yetiştirdiğini, bu yıl ilk kez 60 dönüme çörek otu ektiğini ve yüksek verim beklediğini söyledi.