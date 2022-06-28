Çiftçiler biber hasadına başladı - Son Dakika
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Çiftçiler biber hasadına başladı

28.06.2022 11:47

Biber tarlası İşçilerin biberleri toplaması Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir'in konuşması Çiftçi Mesut Yavuz'un konuşması Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı KİLİS - Kilis'te önemli gelir kaynaklarından biberin hasadına başlandı.

Biber tarlası

İşçilerin biberleri toplaması

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir'in konuşması

Çiftçi Mesut Yavuz'un konuşması Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

KİLİS - Kilis'te önemli gelir kaynaklarından biberin hasadına başlandı.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, hasat yapan çiftçileri tarlada ziyaret etti, biberin üreticilere bereketli kazanç getirmesini temenni etti.

İlde yaklaşık 45 bin dekarda biber üretimi yapıldığını belirten Özdemir, "Bunun 20 bin dekarı kurutmalık biber, 25 bin dekarı dolmalık ve salçalık biber." dedi.

Özdemir, meşakkatli bir sürecin ardından üreticilerin emeklerinin meyvelerini almaya başladığını kaydetti.

Çiftçi Mesut Yavuz da bu yıl 30 dekarda biber üretimi yaptığını, yaklaşık 250 ton ürün beklediğini ifade etti.

Yavuz, çevre illerin yanı sıra Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Mersin'e de biber gönderdiklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler biber hasadına başladı - Son Dakika

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