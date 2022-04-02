Kilis'te çiftçiye 16 yılda 23,6 Milyon TL tutarında hibe desteği sağlandı - Son Dakika
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Kilis'te çiftçiye 16 yılda 23,6 Milyon TL tutarında hibe desteği sağlandı

02.04.2022 10:47
Kilis'te çiftçiye 16 yılda 23,6 Milyon TL tutarında hibe desteği sağlandı

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 2006 yılından bugüne tarıma dayalı çeşitli projeler uygulamaya geçmiş, 76 adet projeye toplamda 23,6 Milyon TL tutarında yüzde 50 hibe desteği sağlandığını söyledi.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 2006 yılından bugüne tarıma dayalı çeşitli projeler uygulamaya geçmiş, 76 adet projeye toplamda 23,6 Milyon TL tutarında yüzde 50 hibe desteği sağlandığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırımcılarına projelere ilişkin her türlü bilgi ve teknik desteğin sağlanacağını ifade ederek, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesine yönelik İlimizde 2006 yılından bugüne tarıma dayalı çeşitli projeler uygulamaya geçmiş, 76 adet projeye toplamda 23,6 Milyon TL tutarında yüzde 50 hibe desteği sağlanmıştır. 2022 yılında ekonomik yatırım projeleri çerçevesinde 18 adet başvuru, Ekonomik Altyapı yatırımları 546 adet başvuru, bireysel sulama sistemlerinde 160 adet başvuru ve Uzman Eller Projesi çerçevesinde 3 adet proje başvurusu olduğunu, başvuruların değerlendirme sürecinin devam ediyor" diye konuştu. - KİLİS

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Türk Lirası, Mehmet Nuri, Tarım, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te çiftçiye 16 yılda 23,6 Milyon TL tutarında hibe desteği sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te çiftçiye 16 yılda 23,6 Milyon TL tutarında hibe desteği sağlandı - Son Dakika
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