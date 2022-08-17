Devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor

17.08.2022 11:58
Devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor

Kilis'te devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor.

Kilis'te devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor.

Çiftçilikle uğraşan 51 yaşındaki Hüseyin Özdemirler, 2011 yılında GAP Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında yüzde 40 hayvan, yüzde 50 de tesis hibe desteği aldı.

Merkeze bağlı Karamelik köyünde modern bir tesis kuran ve ilk etapta yetkililer aracılığıyla yurt dışından damızlık ve süt verimi daha yüksek 300 inek getiren Özdemirler, aradan geçen süreçte işlerini büyüterek inek sayısını 500'e çıkardı. Günlük yaklaşık 6 ton süt üreten Özdemirler, 15 kişiyi de istihdam ediyor.

Özdemirler, AA muhabirine, devletin sağladığı hibe destekten yararlanarak 50 dönüm arazi üzerine kurduğu modern tesiste süt üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Hayvan sayısının her geçen gün arttığını belirten Özdemirler, "2011 yılında 300 inekle başladık, şu an 500 hayvanımız var. Bu işi yapabilmek için önce sevmek lazım, sevmeden bu işi yapamazsın. Bu iş, içinde olmadan, dışarıda, masa başında oturarak yapılmaz. Severek yapılırsa bu iş çok zevkli." dedi.

"Kapasitemiz yaklaşık 15 ton"

Özdemirler, günlük yaklaşık 6 ton süt ürettiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"2017'den sonra kendimizi geliştirmek amacıyla hijyenik, hastalıkların olmadığı örnek bir tesis olmayı düşündük. Hem Kilis'te daha düzgün bir işletmemiz olsun hem de sütümüzü kaliteli ve daha uygun fiyata direkt tüketiciye ulaştırabilmek adına 'ari işletme' olduk. Ürettiğimiz sütte herhangi bir hile yok, helalinden kazanmaya çalışıyoruz. Şu an için kapasitemiz yaklaşık 15 ton ancak o kapasiteyi henüz yakalayamadık. Şu an itibarıyla günlük 5,5-6 ton civarında sütümüz var. Bunu anlaştığımız bir firmaya veriyoruz."

Üretimde hijyene büyük önem verdiklerini söyleyen Özdemirler, hayvanların bakımlarını da belirli periyotlarla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Destekleri son sürat devam ettiriyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da girişimci Özdemirler'in GAP Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında örnek bir tesis kurduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak vatandaşların süt gibi hayvansal ürünlere ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için destek olmaya çalıştıklarını belirten Kökçüoğlu, "Son dönemlerde hem uluslararası sorunlar hem de pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle gıda daha stratejik hale geldi. Bu noktada hayvancılıkla ilgili yatırımların artırılması, sürdürülebilir sağlıklı hayvansal ürünlere vatandaşlarımızın hiçbir sorun yaşamadan ulaşabilmesi için de hayvancılıkla ilgili destekleri son sürat devam ettiriyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketine uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketine uğurlandı Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi
Kaynak: AA

Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:39:59. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement