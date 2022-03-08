Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadele konusunda toplantı yapıldı - Son Dakika
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Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadele konusunda toplantı yapıldı

08.03.2022 13:56
Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadele konusunda toplantı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Fahiş fiyat, stokçuluğa karşı yapılacak mücadele toplantısı yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Fahiş fiyat, stokçuluğa karşı yapılacak mücadele toplantısı yapıldı.

Valilikte geçekleştirilen toplantıya Vali Recep Soytürk başkanlık ederken, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Esnaf ve Sanatkarla Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler ile kurum amirlerinin katılımı ile yapıldı.

Vali Soytürk, "İlimiz genelinde market ve alışveriş merkezlerinde temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yapılacak mücadeleye ilişkin denetim toplantısı gerçekleştirildik" dedi - KİLİS

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Recep Soytürk, Ticaret, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadele konusunda toplantı yapıldı - Son Dakika


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