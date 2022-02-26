Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim - Son Dakika
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Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim

26.02.2022 11:47

Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim Kilis'te yöreye özgü kurabiye kandillerde yoğun ilgi görüyor.

Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim

KİLİS - Kilis'te yöreye özgü kurabiye kandillerde yoğun ilgi görüyor. Miraç kandili öncesinde yoğun şekilde kurabiye üretimi devam ediyor.

Kilis'te tatlıcılar tarafından üretilen Kilis yöresine özgü kurabiye, yağ, şeker, un ve irmik ile yapılıyor. En çok kandil gecelerinde evlerde tüketilen ve hayrat olarak dağıtılan kurabiyenin kilosu 40TL'den satılıyor.

Kurabiye üreticisi Atilla Bekan, Kilis kurabiyesinin yağ, şeker, un ve irmikle yapıldığını ifade ederek, "Kilis'te genellikle kandil günlerinde evlerde tüketilen, hayır sahipleri yakınları için kurabiyeleri alarak dağıtır. Nasıl ki dışarıda kandil simitleri dağıtılır. Kilis'te de kurabiye dağıtılır. Kurabiyenin kilosu 40 TL'den satıyoruz. Tabii ki kurabiye üretmek meşakkatli bir iştir" dedi.

Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim
Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim
Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim
Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim
Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim
Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim

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kandil, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yöreye özgü kandil kurabiyelerinde Miraç kandili öncesi yoğun üretim - Son Dakika


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