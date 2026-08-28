Kilis'te Motosikletler Otomobilleri Geçti - Son Dakika
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Kilis'te Motosikletler Otomobilleri Geçti

Kilis\'te Motosikletler Otomobilleri Geçti
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Kilis'te 41 bin 852 motosiklet, 14 bin 594 otomobile karşılık geliyor; motosiklet kullanımı yaygınlaştı.

Kilis'te trafiğe kayıtlı araçlar içerisinde motosikletlerin ağırlığı dikkat çekiyor. Kentte 41 bin 852 motosiklet bulunurken, otomobil sayısı 14 bin 594'te kaldı. Motosiklet sayısı otomobil sayısının yaklaşık 3 katına ulaştı.

Kentte trafiğe kayıtlı toplam 73 bin 582 aracın 41 bin 852'sini motosikletler oluşturuyor. Motosikletlerin ardından 17 bin 136 diğer araç ve 14 bin 594 otomobil bulunuyor. Buna göre Kilis'te motosiklet sayısı, otomobil sayısının yaklaşık 2,87 katına ulaştı.

Vatandaşlar motosikleti daha pratik buluyor

Kilis'te vatandaşlar, motosiklet kullanımının kentte oldukça yaygın olduğunu belirterek, "Kilis'te neredeyse her evde 2 motosiklet var" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, motosikletin taksi ve dolmuşa göre daha pratik, rahat ve ulaşım açısından daha kolay olduğunu dile getirdi.

Kentte motosiklet kullanan vatandaşlardan biri ise motosiklet tutkusunun ailesinden geldiğini belirterek, babasına ait 1968 model motosikleti yıllar sonra 2016 yılında yeniden satın aldığını söyledi. Kilis'te motosikletlerin kent trafiğindeki yoğunluğu da dikkat çekerken, özellikle ulaşımda motosikletlerin tercih edilmesi kentteki araç dağılımına da yansıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Ekonomi, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Motosikletler Otomobilleri Geçti - Son Dakika

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