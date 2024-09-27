Kilis'te Tarımda Yeni Dönem - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te Tarımda Yeni Dönem

Kilis\'te Tarımda Yeni Dönem

Bakan Yardımcısı Gizligider, Kilis'te çiftçilere yeni üretim planlaması ve destekleme modelini tanıttı.

27.09.2024 17:46
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kilis'te üreticilerle bir araya geldi.

Kilis Valisi Tahir Şahin'i ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gizligider, 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'ndaki çiftçilerle buluşma programına katıldı.

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, eğitimde, sağlıkta ve savunma sanayisindeki devrim niteliğindeki gelişmelerin tarım alanında da yapılacağını belirtti.

Tarımda yeni bir dönemin üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile başladığını, üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin 20 yıllık bir süreçte oluşturulduğunu dile getiren Gizligider, şöyle konuştu:

"Yeni model insan aklının, istişarenin, şuranın ve her türlü eleştiri ile kritiğin ardından ülke şartları ve temele de suyu koyarak yaptığımız bir girişim. Allah nasip etti bizler göreve geldikten sonra bu zamana kadar ki çalışmaların üzerine koyarak bir çalışma yaptık. 5 Nisan 2023 tarihi itibarıyla kanuni düzenlemenin ardından yönetmelik sürecini tamamladık. İl il ziyaretlerin ardından her ilde kurduğumuz tarımsal planlama koordinasyon kurulumuzla, temsil düzeyinde 17 farklı fikrin bir araya geldiği ve Kilis'imizde hangi ilçemizde ne yapacağız, neyi planlayacağız? 13 artı 1 dediğimiz stratejik ürünlerin Türkiye açısından önemi itibariyle bu tasnif yapıldı."

Üretim modeli planlaması ile üretimde yaşanan sorunların bitirileceğini belirten Gizligider, "Allah'ın izniyle bu üretim planlaması ile 'bu yıl bu ürün çok para etti, öbür yıl hepimiz yüklenelim, ondan sonra ne olacak bu ürünümüzün hali' cümlelerini bitireceğiz. Bu konuda kararlıyız." dedi.

Gizligider, daha sonra üretim planlaması ve yeni destekleme modelini çiftçilere anlattı.

Kaynak: AA

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