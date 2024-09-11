Kilis'te TOKİ Konut Kura Çekildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te TOKİ Konut Kura Çekildi

Kilis\'te TOKİ Konut Kura Çekildi

Kilis'te, TOKİ tarafından inşa edilen 930 konutun hak sahibi belirleme kurası çekildi. 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle yapılan 940 konuta toplamda 14 bin 751 başvuru geldi. Kura çekilişi sırasında duygusal anlar yaşandı, ilk kez ev sahibi olan Türkan Güneş mutluluğunu dile getirdi. TOKİ, sosyal konut projeleriyle halkın barınma ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılamaya devam ettiğini açıkladı.

11.09.2024 15:59
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Kilis'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yapmış olduğu 930 konutun kura çekilişi yapıldı.

TOKİ Başkanlığı tarafından Atatürk ve Deveciler mahallesinde yapımı tamamlanan 940 konutun hak sahibi ve konut belirleme kurası 7 Aralık Üniversitesi Konferans salonunda çekildi. 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edilen konutlar için 14 bin 751 başvuru yapıldı. Bu başvurular engelli, şehit ailesi ve diğeri olmak üzere 3 kategoride kura çekilişi yapıldı.

TOKİ'ye başvuru yapan vatandaşlara teşekkür eden TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, "TOKİ ülke genelinde sosyal konut inşa ederek halkımıza uygun fiyatlarda ve ödeme koşullarında barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Sosyal donatılarla ve medeni yaşam standartlarında sağlanmaktadır. Kilis'te de bugüne kadar 3783 konut, 3 cami ve İlkokul tamamlanmıştır. TOKİ, Eylül ayı içerisinde 1 milyon 430 bin 231 toplu konut rakamına ulaşmıştır. İhtiyaç fazlası olarak ortaya çıkan 930 konutu bugün kuralarını çekiyoruz. TOKİ konutlarına 14 bin 751 vatandaşımız başvuru yaptı. Bugün Kilis merkezde yapılan 930 konut şimdiden hak sahiplerine hayırlı olsun" dedi.

Kaliteli, güvenli ve daha da sağlıklı bir yaşan için TOKİ'yi tercih eden hak sahiplerine teşekkür eden Kilis Valisi Tahir Şahin, "Bildiğiniz gibi TOKİ başkanlığımız, vatandaşlarımızın daha kaliteli daha güvenli ve daha sağlıklı yaşaması için yurdumuzun her köşesinde kaliteli konut üretimine devam ediyor. TOKİ başkanlığımız tarafından sağlıklı kentleşme ve sağlıklı şehirleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla sosyal devlet olmanın tüm süreçlerini şehrimizde uygulamaktadır. TOKİ projelerinden şehrimizin gelişimine yönelik tüm projelerinde desteğini hiçbir zaman elimizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Beraberinde bu projelerin hayata geçmesinde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlk kez ev sahibi olduğu için mutluluk gözyaşlarını döken 51 yaşındaki Türkan Güneş, "Kurada ismim çıktığı için çok mutlu oldum. Şu an mutluluğumu anlatamıyorum. Ben kirada oturuyorum ve evim yoktur. Bu muhteşem ev bana çıktığı için çok mutluyum. Salonda bana çıktı ve sevincimden alkışladım. Allah'ım herkese ev nasip etsin" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kilis'te TOKİ Konut Kura Çekildi - Son Dakika

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