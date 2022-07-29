Kilis'te 'Boz' fıstık hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te 'Boz' fıstık hasadı başladı

29.07.2022 10:56
Kilis'te 'Boz' fıstık hasadı başladı

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve "boz" olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başladı.

Kilis'te 'Boz' fıstık hasadı başladı

KİLİS - Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve "boz" olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başladı.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Boz fıstığın hasadına başlandığını ifade ederek, "Fıstık üreticilerimiz pazarlama konusunda acele etmesinler. Şuan piyadede 45 TL'den bahsediliyor, fiyat ucuz, fıstığın girdi maliyetleri yüksek, bu nedenle hemen piyasaya sürmesinler. Türkiye genelinde fıstık rekoltesi düşük. 40 dereceyi aşan sıcaklıkta üreticilerimiz hasat yapıyorlar. Kilis'te 1 milyon 500 bin adet fıstık ağacı bulunuyor. İlimizde her geçen gün fıstık üretimi artmaktadır. Türkiye'de fıstık üretimi açısından Kilis 7'inci sıradadır. İlerleyen yıllarda, ilk 4'e girecektir. Kilis'te 75 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Geçen yıl 70 bin dekar üretim alanı vardı, 5 dekar arttı. Doluk, sel, yağmur nedeniyle bu yıl rekolte beklentisi düşük olmasına rağmen, fıstıkların içinin dolu olması nedeniyle rekolte olarak geçen yıl 5 bin ton iken bu yıl 4 bin 500 ton civarında olmasını bekliyoruz" dedi

Fıstık üreticisi Mehmet Canbakış, boz fıstığın hasadına bugün itibariyle başlandığını ifade ederek, "Bu yıl geçen sene kadar olmasa da beklentimiz yine iyi. Boz fıstığın kilosu Gaziantep'te 45 liradan alıcı buluyor. Bu fiyatlar çok düşük ama fıstık fiyatlarının artacağını düşünüyoruz. Üreticilerimiz fıstıklarını hemen piyasaya sürmesinler, kavlattıktan sonra bekletsinler ilerleyen zamanda piyasaya sürsünler. Bu yıl yağmur, dolu, fırtına nedeniyle rekolte düşüklüğü oldu. Ama fıstıklarımızın içerisi doludur. Kalitemiz yüksektir. Geçen yıl kadar olmamış olsa da verimimiz yüksektir" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı Yaban Mersini hasadı başladı Yaban Mersini hasadı başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te 'Boz' fıstık hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:47 Selin Ciğerci ile kez boşanma kararı olan Gökhan Çıra'nın güzel fenomenle mesajları ortaya çıktı
10:34 AB'de tasarruf çatlağı! Polonya kararı veto edebileceğini açıkladı
10:31 1 saat içinde öldürüyor! Tunceli'de doğa gezisine giden vatandaşlar ölümcül engereği görüntüledi
10:29 Türk ekonomisi için kritik veri! Dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184,5 arttı
10:16 Efsane kaleci Jens Lehmann'dan şoke eden hareket! Elektrikli testereyle komşusunun garajını tahrip etti
10:10 Tarihin en ünlü doktorunun sırrı ölünce ortaya çıktı! Kıyafetleriyle gömülmek istemiş
10:03 Ukraynalı askerlerin Ruslara esir düştüğü görüntüler yürek yaktı
09:57 Bakkal, çikolata çalan kız çocuklarının Türk bayrağı önünde fotoğrafını çekerek Facebook'ta ifşa etti!
09:49 Genç çift, Game of Thrones setinin kurulduğu yerde cinsel ilişkiye girerken görüntülendi
09:45 Yatırımdan kaynaklanan arz problemi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı yükseliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 10:56:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te 'Boz' fıstık hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement