Kilis'te Zeytin Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te Zeytin Hasadı Başladı

Kilis'te zeytin hasadı, asırlık ağaçlardan 10 bin ton zeytinyağı hedefiyle başladı.

03.11.2024 20:08
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Kilis'te zeytin hasadı başladı

KİLİS - Zeytinde önemli üretim merkezlerinden biri olan Kilis'te, hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirilen zeytinin hasadına başlandı.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Kilis'te asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa ve sofralara dönüşmesinin zahmetli yolculuğu başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zeytin tarlalarının yolunu tutan çiftçiler tarım işçileriyle birlikte asırlık ağaçlardan olgunlaşmış zeytinleri tek tek topluyor. 300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacında hasadın başladığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Oylum Hüyük'te yapılan kazı çalışmalarında 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeğinin bulunduğu Kilis'te hasat başladı. Almanya'da düzenlenen Uluslararası zeytinyağı yarışmasında Kilis yağı altın madalya almıştı. Kilis'in zeytinyağı tadı ve aroması diğer yağlara göre polifenol oranının yüksek, asit oranının düşük olması kaliteli olmasını öne çıkartıyor. Bu sezon kent genelinde hasadına başlanılan zeytinde 10 bin ton zeytinyağı bekliyoruz" dedi.

3 kuşaktır zeytin üreterek hem yağlık hem de sofralık olarak ürettiği ürünleri dünyanın dört bir tarafına gönderdiğini söyleyen genç girişimci Enes Kaplan, "Büyüklerimizden bizlere kalan 3 kuşaklık tarlalarda geçimimizi sağlıyoruz. Devletimizden destek alarak hem üretim yapıyoruz hem de yağa dönüştürerek dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Hasadını yaptığımız bahçelerde 3 kuşaktır geçimimizi sağlıyor. Sabahın ilk ışıklarından tarım işçileriyle birlikte topladığımız zeytinleri fabrikamıza götürüp kendimiz sıkmaktayız. Geleneksel yöntemlerle sıkılan ve son aşamasına başında beklediğimiz zeytinyağını paketleyip alıcısına gönderiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kilis'te Zeytin Hasadı Başladı - Son Dakika

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