Kilis'te Zeytin Üreticileri Yüksek Verim Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te Zeytin Üreticileri Yüksek Verim Bekliyor

Kilis\'te Zeytin Üreticileri Yüksek Verim Bekliyor

Kilis, Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, bu yıl zeytin veriminin yüksek olacağını ve 12 bin ton zeytinyağı beklentisi olduğunu belirtti. Çiftçi Ramazan Özcan da 60 dönümde zeytin üretimi yaptığını ve yaklaşık 2 ton zeytinyağı beklediğini ifade etti.

03.06.2024 13:17
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Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, üreticiler bu sezon yüksek verim bekliyor.

Aroması ve kendine has tadıyla öne çıkan, coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kilis zeytini ve yağı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, zeytinciliğin kentin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığını söyledi.

Kilis'te zeytin rekoltesini belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Şekeroğlu, üreticilerin geçen seneye oranla beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Yağışların yüksek olmasının rekolte beklentisini de artırdığına işaret eden Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Yağışların zeytin oluşumu ve çiçeklenme döneminde gelmesi, verimde ciddi artışlara neden oldu. Her yıl ortalama 30 ile 35 bin ton civarında tane zeytin, yaklaşık 10 bin ton civarında da zeytinyağı üretimi oluyordu. Geçtiğimiz yıl bu rakamlar zeytinyağında 5-6 bin tonlara kadar düştü. Ama bu yıl beklentilerimiz geçmiş yıllara oranla daha yüksek. 12 bin ton zeytinyağı beklentimiz var. Bu yıl 50 ila 60 bin ton arasında tane zeytin bekliyoruz. İnşallah bereketli olur. Bu yıl zeytin verimi yüksek. Geçen yıla oranla Kilis zeytin üreticisini bereketli bir sezon bekliyor ve Kilis yağlık zeytini ülkemizde ve dünya mutfaklarında yerini almış olacak."

???????Çiftçi Ramazan Özcan da 60 dönümde zeytin üretimi yaptığını anlattı.

Rekoltenin yüksek olduğunu dile getiren Özcan, "Yağışların yüksek olması rekolteyi arttırdı. Bu yıl yaklaşık 2 ton civarında zeytinyağı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kilis'te Zeytin Üreticileri Yüksek Verim Bekliyor - Son Dakika

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