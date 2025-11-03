Kimberly-Clark, Kenvue'yi Satın Alıyor - Son Dakika
Ekonomi

Kimberly-Clark, Kenvue'yi Satın Alıyor

Kimberly-Clark, Kenvue\'yi Satın Alıyor
03.11.2025 18:32
Kimberly-Clark, Kenvue'yi 48,7 milyar dolara satın almayı planlıyor, işlem 2026'da tamamlanacak.

ABD'li kişisel bakım ürünleri üreticisi Kimberly-Clark'ın, Tylenol'un üreticisi Kenvue'yü 48,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağı bildirildi.

Şirketlerden yapılan açıklamada, Kimberly-Clark'ın, Kenvue'nün tüm halka açık hisselerini, nakit ve hisse karşılığı satın almak üzere anlaşmaya vardığı duyuruldu.

SATIŞ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Satın alma işleminin Kenvue'ye 48,7 milyar dolarlık bir değer biçtiğine işaret edilen açıklamada, Kenvue hissedarlarının her bir hisse için 3,50 dolar nakit ve 0,14625 Kimberly-Clark hissesi alacağı aktarıldı.

Açıklamada, böylelikle Kenvue hissedarlarına toplam 6,8 milyar dolar nakit ödeme yapılacağı, hisse başına toplam bedelin de 21,01 dolar olarak hesaplandığı kaydedildi.

2026'DA TAMAMLANACAK

Satın almanın 2026'nın ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, işlem tamamlandığında, birleşik şirketin yüzde 54'üne Kimberly-Clark hissedarlarının, yüzde 46'sına da Kenvue hissedarlarının sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kimberly-Clark Üst Yöneticisi (CEO) Mike Hsu, iki şirketi bir araya getirmekten heyecan duyduklarını vurguladı.

Şirketin son yıllarda portföyünü daha yüksek büyüme ve karlılık alanlarına kaydırmak için dönüşüm geçirdiğine işaret eden Hsu, bu satın almanın da bu yolculukta "güçlü bir sonraki adım" olduğunu kaydetti.

Kenvue CEO'su Kirk Perry de "Kimberly-Clark ile birleşmemiz, insanların hayatları boyunca güvendikleri ve ihtiyaç duydukları ikonik, sevilen markalar ve günlük ihtiyaçlarla dolu, birbirini mükemmel şekilde tamamlayan iki portföyü bir araya getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın eylül ayında Tylenol'un aktif maddesi olan asetaminofeni otizmle ilişkilendirmesi sonrasında Kenvue hisseleri baskı altında kalmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kimberly-Clark, Kenvue'yi Satın Alıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kimberly-Clark, Kenvue'yi Satın Alıyor - Son Dakika
