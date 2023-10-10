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Kimler yararlanabilecek, ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye 5 bin TL ikramiyesinin ayrıntıları - Son Dakika

Kimler yararlanabilecek, ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye 5 bin TL ikramiyesinin ayrıntıları

Son Güncelleme: 10.10.2023 11:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurmasının ardından detaylar merak konusu oldu. Buna göre halen çalışmakta olan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak, para ise kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. İşte ikramiye ile ilgili tüm detaylar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından detaylar ise merak konusu oldu. Fiilen çalışmaya devam eden emekliler, 5 bin lira alacak grubun dışında kalacak, ödemeler ise kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte tüm detaylar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada emeklilere 5 bin lira verileceğini söyledi. Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Yılbaşında emeklilerin durumunun tekrar gözden geçirileceğini söyleyen Erdoğan, her türlü fedakarlığı sergileyeceklerinin altını çizdi.

MADDE MADDE DETAYLAR

Bu gelişmeyle birlikte ödemenin detayları ve kapsamı merak konusu oldu. İşte bir defaya mahsus verilecek 5 bin lira ödemesine dair detaylar:

  • Halen çalışmakta olan emekliler, 5 bin liranın verileceği grubun dışında kalacak.
  • Ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibarıyla hesaplara yatırılacak.
  • Bu ödemeler, doğrudan 12,2 milyon emekliyi etkileyecek.
  • Emeklilerin bu ödeme için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde hesaplara yatırılacak.
  • Emekli olmaya yeni hak kazanmış kişiler de bu ödemeden yararlanacak. Daha önce başvuru yapmış ve işlemleri süren EYT'liler de 5 bin TL ikramiye haklarından faydalanabilecek.
  • Bir geliri olmayan ve eşten emekli maaşı alanlar ikramiyenin yüzde 75'ni, emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise yüzde 50'sini alacak. Babalarından maaş alanlar ise yüzde 25 oranında yararlanacak.

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Son Dakika Ekonomi Kimler yararlanabilecek, ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye 5 bin TL ikramiyesinin ayrıntıları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimler yararlanabilecek, ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye 5 bin TL ikramiyesinin ayrıntıları - Son Dakika
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