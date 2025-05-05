Kimpaş Holding\'e ABD\'den Yaptırım

Kimpaş Holding, yasadışı petrol ticareti yaptığı gerekçesiyle ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

Naksan Holding dahil olmak üzere Royal Halı, Pierre Cardin halı, Atlas halı, Studio halı ve Nakpilsa markalarının sahibi Kimpaş Holding İran'dan 15 milyon dolarlık yasadışı petrol ticareti yaptığı için ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alındı.

Kimpaş'ın daha önce de ucuz fiyatlarla İran'dan ham madde getirdiği biliniyordu. - GAZİANTEP