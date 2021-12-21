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KİMPUR'un halka arzı ertelendi - Son Dakika

KİMPUR'un halka arzı ertelendi

21.12.2021 13:54
KİMPUR'un halka arzı ertelendi

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KİMPUR) halka arzında 23-24 Aralık olarak belirlenen talep toplama süresi ertelendi.

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KİMPUR) halka arzında 23-24 Aralık olarak belirlenen talep toplama süresi ertelendi.

Şirketten yapılan açıklamada, KİMPUR'un halka arz için yapılan başvurunun, 16 Aralık 2021'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "KİMPUR paylarının planlanan halka arz işlemlerine ilişkin olarak 23-24 Aralık 2021 olarak belirlenen talep toplama süresinin, söz konusu talep toplama süresinin başlangıcından önce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır." denildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KİMPUR'un halka arzı ertelendi - Son Dakika Ekonomi


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