Kimya Sektörü İhracatta İkinci Hedef

Kimya sektörü nisan ayında gerçekleştirdiği 3,1 milyar dolarlık dış satımla Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü oldu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine bakıldığında Türkiye'nin ihracatı nisan ayında tüm zamanların en yüksek ikinci aylık rekorunu kırarak yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kimya sektörü ise nisan ayında toplam ihracattan yüzde 14 pay alarak 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Geçen sene nisan ayına göre ihracatını yüzde 19,3 artıran kimya sektörü, en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu.

Yılın ilk dört ayına bakıldığında da kimya sektörünün istikrarlı büyümesini sürdürdüğü görülüyor. Sektörün ocak-nisan döneminde toplam ihracatı 11 milyar dolara yaklaşırken sektör küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ihracat gücünü korumayı başardı.

"Türkiye'nin ihracat hedeflerine en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaparak ihracattaki istikrarlı büyümesini nisan ayında sürdürdüğünü belirterek, yüzde 19,3'lük artış ile sektörün küresel zorluklara rağmen rekabet gücünü koruduğunu kaydetti.

Ocak-nisan döneminde ulaşılan yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat değerinin yıl sonu hedefleri açısından da önemli bir gösterge niteliğinde olduğuna işaret eden Aracı, "Bununla birlikte Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni destekler de sektöre yine bir moral olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aracı, İKMİB olarak gayretlerinin her zaman ihracatı, katma değerli ürünleri artırma yönünde olacağını aktararak, "Önümüzdeki süreçte katma değerli üretime, sürdürülebilirlik odaklı dönüşüme, yeni pazarlara erişime ve ihracata dair yabancı yatırımların ülkemize kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Kimya sektörü olarak Türkiye'nin ihracat hedeflerine en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.