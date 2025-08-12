Kimyasalların Kayıt Süreci Düzenlendi - Son Dakika
Ekonomi

Kimyasalların Kayıt Süreci Düzenlendi

12.08.2025 12:40
Bakanlık, kimyasalların kayıt sürecini kolaylaştıracak yeni usul ve esasları belirledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kimya sektöründe kimyasalların kayıt sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kimyasallardan dolayı meydana gelebilecek çevre kirliliğinin kaynağında önlenebilmesi için kimyasalların etkin yönetimine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar Avrupa Birliği'ne (AB) paralel bir şekilde Türkiye'ye özgü bir yöntemle şekillendiriliyor. Kimyasalların kayıtları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Kimyasal Kayıt Sistemi'ne yapılıyor. Bu kayıtlarda maddenin fizikokimyasal özellikleri, kullanım bilgileri, maruz kalma bilgileri, toksikolojik ve ekotoksikolojik bilgileri gibi güvenli kullanımı için gerekli veriler yer alıyor. Bu kapsamda 23 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) ile Türkiye'de imal/ithal edilen kimyasalların üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte tüm risklerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için gerekli olan kimyasal kayıt süreci yeniden düzenlendi. Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ilgili paydaşlarla ortak çalışmalar neticesinde KKDİK yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

GEÇİCİ KAYIT KOLAYLIĞI

Bakan Murat Kurum'un imzasıyla yürürlüğe giren usul ve esaslar ile KKDİK kayıt süreçlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için Türkiye'ye özgü aşamalı kayıt süreci hayata geçirildi. Bu kapsamda kimyasalların kayıt altına alınması için ilk etapta kimyasalların güvenli kullanımını temin edebilecek maddenin fizikokimyasal özellikleri, kullanım bilgileri, maruz kalma bilgileri, güvenli kullanımı için gerekli bilgileri içeren bir veri setinin sisteme kaydedilmesi hedeflendi. Bu sayede üretim/ithalat aksatılmadan sanayicinin sisteme entegrasyonu için geçici kayıt kolaylığı sağlandı.

KİMYASALLAR BİLİM GRUBU İLE SEKTÖRE DESTEK OLUNACAK

Usul ve esaslar kapsamında üniversitelerde kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri konusunda çalışan öğretim görevlilerinin yer alacağı 'Kimyasallar Bilim Grubu' oluşturulacak. Bu grup, kimyasalların eğitim süreçlerine ilişkin çalışmalarda bulunup kimyasallara ilişkin mevcut soru ve sorunları değerlendirerek, Türkiye'deki kimyasalların yönetimi sürecine bilimsel olarak destek olacak. Bakanlık koordinasyonunda Çevre Yönetimi Genel Müdürü'nün başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 'Kimyasallar Danışma Grubu' da oluşturulacak. Bu grup, kimyasallar yönetimi ile ilgili plan, politika, strateji ve eylemleri belirleme, izleme ve değerlendirme çalışmalarında bulunacak.

KİMYASAL DANIŞMA GRUBU TAVSİYE KARARI VERECEK

Kimyasalların kayıt sürecinde ilk etapta maddenin fizikokimyasal özellikleri, kullanım bilgileri, maruz kalma bilgileri, güvenli kullanımı için gerekli bilgileri içeren bir veri seti bakanlığın sistemine girilecek. Toksikolojik ve ekotoksikolojik verilerin teminine ilişkin olumsuzluklar, bakanlığa bildirilecek ve ek süre talep edilecek. Ek sürelerin sonunda verilerin hala temin edilememesi durumunda; Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kimyasallar Bilim Grubu üyeleri ve ilgili kurum kuruluşlardan oluşan Kimyasallar Danışma Grubu'nda konuya ilişkin değerlendirme yapılacak ve grubun tavsiyesi doğrultusunda bakanlık söz konusu kimyasalın kaydına ilişkin nihai kararı verecek.

KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATTA İKİNCİ

Kimya sektörü ülke verilerine göre; 30,8 milyar dolar değerle Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü, 45,3 milyar dolar değerle Türkiye'nin en fazla ithalat yapan birinci sektörü. Ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan ve çok sayıda alt sektör ile sanayinin pek çok alanına ham madde ve ara ürün sağlayan kimya sektörü için son derece önemli olan bu düzenleme, hem yerli imalatı hem de AB ve AB dışı ülkelerle ticareti kapsayacak. Tüm sektör kimyasalların kayıt sürecine daha etkin uyum sağlanacak. Bu sayede yalnızca çevre ve insan sağlığı açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin sanayi politikaları ve ihracat kapasitesi açısından da stratejik önem taşıyan kimyasalların güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için önemli bir adım atıldı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Hukuk

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
