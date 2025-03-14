Kira Geliri Mükelleflerine Önemli Hatırlatma - Son Dakika
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Ekonomi

Kira Geliri Mükelleflerine Önemli Hatırlatma

Kira Geliri Mükelleflerine Önemli Hatırlatma

Erzincan Defterdarı, kira geliri elde eden mükelleflerin beyan süresi ve zorunluluklarını açıkladı.

14.03.2025 11:27
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Erzincan Defterdarı Ramazan Özdemir kira geliri elde eden mükelleflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramazan Özdemir yaptığı açıklamada; "2024 yılı içinde 33 bin TL'nin üzerinde mesken kirası veya 13 bin TL'nin üzerinde iş yeri kira geliri elde eden (İşyerini Basit Usul Mükellefe kiraya veren) mükellefler 1 Mart-2 Nisan 2025 tarihleri arasında gelir vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Mükelleflerin beyannamelerini süresinde vermediğinin vergi dairesi tarafından tespit edilmesi halinde 33 bin liralık istisnadan yararlanamayacaklardır. Ödenmesi gereken vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezası kesilecektir" dedi.

"Ayrıca; tutar sınırlaması olmaksızın ister mesken, ister iş yeri kira geliri elde eden mükelleflerimizin, gelirlerini banka ve postane vasıtasıyla tahsil etmeleri zorunlu olup, bu kurumlarca düzenlenecek belgeler ile ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise her bir işlem için hem kiracıya hem de mülk sahibine olmak üzere 7 bin TL'den az olmamak üzere kira tutarının yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır" diyen Özdemir, mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kanunun kendilerine sunduğu istisna hükümlerinden yararlanabilmeleri için elde ettikleri kira gelirlerini doğru ve zamanında beyan etmeleri, gelirlerini banka ve posta idaresi aracılığıyla tahsil etmeleri gerektiğini belirtti.

Özdemir GMSİ mükelleflerinin beyannamelerini, Dijital Vergi Dairesi üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesindeki hazır beyan sistemi aracılığıyla e-devlet şifresiyle ya da vergi daireleri/mal müdürlükleri aracılığıyla verebileceğini belirtti. Tahakkuk eden vergilerin ise Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenebileceği bilgisini paylaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Ramazan Özdemir, Yerel Haberler, erzincan, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

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