Kira ve Ücret Kazancı Beyannameleri İçin Son Gün 1 Nisan - Son Dakika
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Ekonomi

Kira ve Ücret Kazancı Beyannameleri İçin Son Gün 1 Nisan

Geçen yıl elde edilen kira ve ücret kazancı gibi gelirlere ilişkin beyannamelerin 1 Nisan'a kadar verilmesi gerekiyor. Konut ya da iş yerini kiraya verenlerin, elde ettikleri gelirleri beyan etmeleri önem taşıyor. Mülk sahipleri ve kiracılar, beyanlarını elektronik ortamda doldurabilecekler. Ayrıca, yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri de 1 Nisan'da sona eriyor.

28.03.2024 11:49
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Kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl elde edilen gelirlere ilişkin beyannamelerin 1 Nisan'a kadar verilmesi önem taşıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2023 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam ediyor.

Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin, elde ettikleri gelirleri 1 Nisan Pazartesi gününe kadar beyan etmesi gerekiyor. Konut kira geliri geçen yıl için yıllık 21 bin liralık istisna tutarını, iş yeri kira geliri için 150 bin lirayı aşanların beyanname vermesi önem taşıyor.

Mülk sahiplerinin, Başkanlığın "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemi" ile beyanname verme imkanı bulunuyor.

Başkanlık, bu yıl "kira bildirim formu" ile kiracıları da beyan sürecine dahil etti. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaparak "kira bildirim formu"nu doldurabilecek. Böylece, mülk sahipleri ve kiracıların beyanlarının karşılaştırılması sağlanacak.

Elektronik ortamda beyanname verme imkanı

Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri gibi kazançlar için de yine 1 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması önem taşıyor

Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Mükellefler sisteme, "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.

Öte yandan, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16. taksit ödeme süreleri de 1 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

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