Kıran konutlarının yüzde 74'ü tamam - Son Dakika
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Kıran konutlarının yüzde 74'ü tamam

13.07.2022 11:48
Kıran konutlarının yüzde 74'ü tamam

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Konutların yüzde 74'ü tamamlandı" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Konutların yüzde 74'ü tamamlandı" dedi.

Samsun'da kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplamda 1404 rezerv konut ve 37 iş yerinin inşa edildiği İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. 694 konut, 9 iş yerinin inşa edildiği 2. etap 1. bölgede çalışmalarının yüzde 74'ü tamamlandı. 710 konut, 28 iş yerinin inşa edildiği 2. etap 2. bölgede ise fiziki ilerleme yüzde 52 oldu.

"Kentsel dönüşümün startını Kıran Mahallesi ile verdik"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Kadıköy, Anadolu, Zeytinlik, Hastanebaşı, Fatih, Selahiye ve Kökçüoğlu'nun bir bölümüne kadar uzanacak tarihi ve etkin bir dönüşümün startını Kıran Mahallesi ile vermiş olduk. Rezerv konutların inşası hızla sürüyor. Dönüşüm yapılacak mahalleler için planlama çalışmamızı da tamamladık. O mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Bedel tespitleri elimizde. Kabul edenlerle hemen protokol imzalanıyoruz. Konutlar biter bitmez vatandaşlarımız o konutlara taşınacak" dedi.

Dönüşüm ve taşınma işlemlerinin 2023 sonuna kadar bitirilmesini hedeflediklerini kaydeden Başkan Demir, çalışmaları vatandaşların lehine olacak şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Mustafa Demir, İlkadım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kıran konutlarının yüzde 74'ü tamam - Son Dakika

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