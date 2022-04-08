Kiraz üreticisi çifte bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kiraz üreticisi çifte bayrama hazırlanıyor

08.04.2022 00:57
Kiraz üreticisi çifte bayrama hazırlanıyor

Kuzey Yarımkürenin ilk kirazının yetiştiği Manisa'da kiraz ağaçları 2 hafta gecikmeli çiçek açtı.

Kuzey Yarımkürenin ilk kirazının yetiştiği Manisa'da kiraz ağaçları 2 hafta gecikmeli çiçek açtı. Hava şartlarının mevsim normallerinde gitmesi halinde hem rekolte he de fiyatların kiraz üreticisinin yüzünü güldüreceği öğrenilirken ilk hasadın Ramazan Bayramı'yla birlikte başlaması bekleniyor.

Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde binlerce dönüm arazide ekili kiraz bahçeleri 2 haftalık gecikmeyle çiçek açtı. Hava şartlarından dolayı 2 haftalık bir gecikmenin yaşandığı kiraz bahçelerinde erkenci kirazların mayıs ayının ilk haftasında hasadına başlanacağı öğrenildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde devam etmesi halinde rekoltenin de fiyatın da üreticinin yüzünü güldürmesi tahmin ediliyor.

Sancaklıbozköy Mahallesinde 13 yıldır kiraz üreticiliği yapan Fatih Akbulat, "Aşağı yukarı 16 yıldan bu yana kirazla uğraşıyorum. Kiraz bahçelerimiz var. Dünyada Kuzey Yarımkürede ilk kirazı piyasaya süren biziz. Bu şartlara göre beklentimiz güzel. Bir afet olmazsa, soğuk olmazsa, don veya dolu olmazsa beklentimiz güzel. Yıla göre geç çiçek açtı. Geçen sene bu zamanlar koruk halindeydi kirazlar. Bu sene iklim şartlarında havanın soğuk gitmesi geciktirdi." diye konuştu.

Kirazın ihraç edilmesinden dolayı iyi para ettiğini kaydeden Akbulat, "Kitaplarda Ziraat 900 bizim tabirimizle Salihli dediğimiz kirazda bu sene ihracatını 100-150 TL arasında bir beklentimiz var. İlk çıkan kiraz her zaman para eder. Çok rağbet olduğu için Norveç, Dubai, Almanya bu ülkelere çok ihracat yapılıyor. O yüzden de kiraz para yapıyor. Bizim atalarımız çiçeği gördün mü 45 gün say der. Şu anda 30 gün sonra nasip olursa inşallah hava şartları uygun olduğu zaman yeriz. Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yapacağız. Allah yedirmeyi nasip etsin inşallah" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor

Ramazan Bayramı, Sancaklıbozköy, Manisa, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kiraz üreticisi çifte bayrama hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:17:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kiraz üreticisi çifte bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement