Kiraz ve Vişne Ağaçlarında Monilya Uyarısı

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, çiçeklenme zamanı başlayan kiraz ve vişne ağaçlarında görülen monilya (çiçek) hastalığına dikkat çekerek ilaçlama zamanları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sert kabuklu meyve ağaçlarında ağaçların çiçek açtığı zamanda görülen monilya (çiçek) hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, zamanında yapılmayan ilaçlamaların büyük verim kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekerek üreticileri uyardı.

Kiraz ve vişne ağaçlarının çiçek açtığı bu dönemde ağaçların monilya hastalığına karşı ilaçlanması gerektiğini bildiren Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Bu hastalık kiraz ve vişne ağaçlarının çiçek, sürgün ve meyvelerinde zarar yapar. Çiçeklerin taç ve çanak yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları kahverengileşir ve bu kahverengileşme daha sonra tüm çiçeğe yayılır. Buna çiçek yanıklığı denir. Meyvelerde ise genellikle meyve olgunluğuna yakınken enfeksiyon yapar. Sürgünde oluşan kuruma ve kanser yaralarına ise sürgün yanıklığı denir. İnce dallar tamamen kurur, biraz kalınlarında ise kanser yaraları oluşur. Yağmur ve nemli havalarda yara etrafında zamk çıkarır. Bu nedenle bu hastalık ile mücadelede ilk ilaçlama ağaçların çiçeklenme oranının yüzde 5-10 oranına ulaştığında, ikinci ilaçlama zamanı da çiçeklenmenin yüzde 90 ve yüzde yüze ulaştığında yapılması gerekiyor. İlaçlamalar muhakkak ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile yapılmalıdır." şeklinde konuşarak kiraz ve vişne üreticilerine uyarılarda bulundu. - MANİSA