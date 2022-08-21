Başkan Büyükgöz: "Esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükgöz: "Esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim"

21.08.2022 10:31
Başkan Büyükgöz: "Esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim"

Kirazpınar'da kurulacak geçici semt pazarı için kura çekimi yapıldı.

Kirazpınar'da kurulacak geçici semt pazarı için kura çekimi yapıldı. Kuraya katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçici semt pazarımızda, kapalı pazarımız yapılana kadar siz değerli esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gebze'de bulunan Kirazpınar Semt Pazarı için kuralar çekildi. 1 Eylül tarihi itibariyle Kirazpınar Şehit Gaffar Okkan Caddesi 2744 sokak ile 2747 sokak arasında her hafta perşembe günleri kurulacak geçici semt pazarının kura töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Mahallemize yapacağımız hizmet tesisi ve kapalı pazar alanının mülkiyet sorununu çözdük. Projesini de tamamladık. İlerleyen günlerde ihale sürecini de başlatmış olacağız" dedi.

"Kapalı pazarımız yapılana kadar tahsis ücreti almayacağız"

Kapalı pazar yapılana kadar tahsis ücreti alınmayacağının altını çizen Başkan Büyükgöz, "Bu aşamada hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceği geçici bir semt pazarı kuruyoruz. Perşembe günleri hizmet verecek pazarımızı 1 Eylül'de hizmete, siz değerli esnaf kardeşlerimizin katkılarıyla açmış olacağız. Sizlerle kura çekimi vesilesiyle bir araya geldiğimiz geçici semt pazarımızda, kapalı pazarımız yapılana kadar siz değerli esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Eskişehir'de Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi kursları açılacak Eskişehir'de Basketbol Aday Hakem ve Masa Görevlisi kursları açılacak Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı Balıkesir'de dalış kampına katılan 13 engelli su altında Türk bayrağı açtı
Kaynak: İHA

Gebze, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Büyükgöz: 'Esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:24 Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 10:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükgöz: "Esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement