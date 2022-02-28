Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan ihracata dönük üretim çağrısı - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan ihracata dönük üretim çağrısı

28.02.2022 20:21
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan ihracata dönük üretim çağrısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, girişimcilere ihracata dönük üretime yönelmeleri çağrısında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, girişimcilere ihracata dönük üretime yönelmeleri çağrısında bulundu.

Caparov, sosyal medya paylaşımıyla, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından "dış etkilerin ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için bir dizi tedbir hazırladıklarını" bildirdi.

Son günlerde uluslararası gelişmelerin ve piyasalardaki durumun keskin bir şekilde kötüleştiğine dikkati çeken Caparov, akaryakıt ve tahıl fiyatlarındaki önemli ölçüde artış nedeniyle ülkenin zor günler yaşadığına işaret etti.

Sadır Caparov, "Yakın gelecekte ulusal para birimimiz üzerinde daha fazla baskıyla karşı karşıya kalmamız olasıdır. Uluslararası durum, yurt dışında çalışan yurttaşlarımızı da olumsuz etkileyebilir." ifadesini kullandı.

Caparov, ekonomiyi ayakta tutabilmek için girişimcilere ihracata dönük üretime yönelmeleri için çağrıda bulundu.

Ülkede altın külçe satın alma prosedürü basitleştirildi

Altına yatırım yapılmasını isteyen Caparov, Merkez Bankasından altın külçe satın alma prosedürünü basitleştirdiklerini bildirdi.

Caparov, Kırgızistan'da satın alınan altının yurt dışına ihracatının da dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlamanın olmadığını ve herhangi bir ücret talep edilmediğini anlattı.

"Tarım sektörüne bu yıl ilk kez 288 milyon dolar tahsis edildi"

Halkın gıda güvenliğini sağlamanın bugünün en önemli meselesi olduğunun altını çizen Caparov, "Tarım sektörüne bu yıl ilk kez 288 milyon dolar tahsis edildi." bilgisini verdi.

Caparov, "Ekilmemiş tek bir tarla kalmasın diye her şeyi yapıyoruz. Bu tahsis edilen miktar ülkede mevcut 400 binden fazla çiftçi ve köylüler için yeterli olmayacak. İnşallah, önümüzdeki yıllarda daha fazla para ayırmayı planlıyoruz. Kendi tarım ürünlerinin üretimini önemli ölçüde artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"1 Nisan'da devlet memurlarının maaşları artırılacak, panik yapmayın"

Caparov, 1 Nisan tarihi itibarıyla devlet memurlarının maşlarına zam yapılacağını belirterek, "Şimdi en önemli şey panik yapmamak ve sakin kalmak." dedi.

Devletin kimseyi ilgisiz bırakmayacağını vurgulayan Caparov, "Halkımızın bu sınavı onurlu bir şekilde geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elbette halkımızın birliğini bozmak ve fitne çıkarmak isteyen güçler olacaktır. Şimdiden uyarıyorum, onların çabaları boşa çıkacak. Devletimiz birdir ve bütündür. Birlikte her türlü geçici zorluğun üstesinden geleceğiz. Barış ve uyum içinde yaşayacağız." açıklamasında bulundu.

Öte yandan döviz kurlarındaki sert hareketlerin ardından Kırgızistan'da bankalar müşterilerine para çekme konusunda sınırlama getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan ihracata dönük üretim çağrısı - Son Dakika


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