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Kırgızistan'ın GSYH'si 2023'te yüzde 6,2 arttı - Son Dakika
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Kırgızistan'ın GSYH'si 2023'te yüzde 6,2 arttı

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkanı Baktıbek Kudaybergenov, 2023 yılında ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının bir önceki yıla göre yüzde 6,2 arttığını açıkladı. Kudaybergenov, ayrıca sanayi üretiminin yüzde 2,7 arttığını ve tüketici fiyatlarının yüzde 7,3 yükseldiğini belirtti. Dış ticaret hacminin ise yüzde 29 artarak 13,9 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Kırgızistan\'ın GSYH\'si 2023\'te yüzde 6,2 arttı
15.01.2024 - 14:57,  Güncelleme: 15:00
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Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkanı Baktıbek Kudaybergenov, 2023 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 6,2 arttığını bildirdi.

Kudaybergenov, düzenlediği basın toplantısında, Kırgızistan ekonomisinin Ocak- Aralık 2023 verilerini açıkladı.

GSYH'nin geçen yıl 2022'ye göre yüzde 6,2 arttığını belirten Kudaybergenov, "2023'te Kırgızistan'ın GSYH'si 1 trilyon 200 milyar som (13 milyar 483 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Kırgızistan'da sanayi üretimi, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 artışla 483 milyar som (5 milyar 426 milyon dolar) oldu." dedi.

Tüketici fiyatları ve tarifelerdeki artışın yüzde 7,3 olduğunu aktaran Kudaybergenov, gıda dışı ürünlerin fiyatının yüzde 12,2, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatlarının yüzde 11,3, gıda ürünleri ve alkolsüz içeceklerin fiyatlarının yüzde 3,4, halka sunulan hizmetlere ilişkin tarifelerin de yüzde 9,1 arttığını kaydetti.

Dış ticaret hacmi 13,9 milyar dolar oldu

Kudaybergenov, Kırgızistan'ın dış ticaret hacminin, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 29 artarak 13 milyar 900 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerle ticaret hacminin düştüğünü söyleyen Kudaybergenov, söz konusu dönemde Kırgızistan'ın, AEB üyesi ülkelerle karşılıklı ticaret hacminin yüzde 11 düşüşle 3 milyar 900 milyon dolara gerilediğini dile getirdi.

Kudaybergenov, ülkenin AEB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerle ticaret hacminin de yüzde 1,6 artışla 10 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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