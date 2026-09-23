Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Samsun TSO'da 5 milyar dolarlık hedefi anlattı - Son Dakika
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Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Samsun TSO'da 5 milyar dolarlık hedefi anlattı

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Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Samsun TSO\'da 5 milyar dolarlık hedefi anlattı
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Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Çıngız Toktobekov, Samsun TSO'yu ziyaret ederek yatırım ve iş birliği çağrısı yaptı. Toktobekov, 2024'te imzalanan 26 anlaşma ve 5 milyar dolarlık ticaret hedefini hatırlatarak Samsun iş dünyasıyla ortak organizasyon planladıklarını söyledi.

Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Çıngız Toktobekov, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret ederek iş dünyasına Kırgızistan'da yatırım ve iş birliği çağrısında bulundu.

Çıngız Toktobekov, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Samsun iş dünyasının Kırgızistan pazarındaki etkinliğinin artırılması ve yeni yatırım fırsatları ele alındı. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toktobekov: "Samsun iş dünyasıyla iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz"

Ziyarette konuşan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Çıngız Toktobekov, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin çok yönlü bir yapıya sahip olduğuna vurgu yaptı. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki iktisadi ve ticari iş birliğinin hızla arttığını belirten Toktobekov, "Bizler iki kardeş ülkeyiz. Özümüz, kökümüz zaten bir. Ciddi kan bağımız, dostane ve kültürel ilişkilerimiz var. Bu bağların kağıt üstünde kalmasın istiyoruz. Günümüzdeki bu bağların da verdiği hassasiyetle birlikte güçlenme adına daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. 2024 yılında iki ülke arasında 26 anlaşma imzalandı ve 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlendi. Bizler de bu hedefi önemsiyoruz. Bunu gerçekleştirecek sizin gibi kıymetli iş insanlarıdır. Başkonsolosluk olarak iş dünyasına yönelik ortak bir organizasyon planlıyoruz ve çok önemsediğimiz Samsun iş dünyasıyla da organizasyonda buluşarak karşılıklı iş birliğini pekiştirmek istiyoruz. Kırgızistan, Orta Asya'nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri. Önemli bir coğrafi konumda. Ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi beş ülkeden biriyiz. Yatırımcı için güvenilir bir nokta. Yatırımcıyı baş tacı olarak görüyoruz. Samsun'dan da yatırımcılarımızı ülkemizde görmek istiyoruz. İnşallah sizin de desteğiyle bunu başarabiliriz. En yakın zamanda da sizleri Kırgızistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Bu görüşmenin de verimli bir iş birliği modeline temel olacağına inanıyorum" dedi.

Murzioğlu: "Bu ziyaret yeni iş birliklerinin başlangıcı olsun"

Nazik ziyaretleri nedeniyle konuğu Çıngız Toktobekov ve heyetine teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Konuşmasında Samsun'un Karadeniz'in en büyük kenti ve bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Murzioğlu, kentin geçmişten gelen ticaret geleneği, güçlü üretim altyapısı ve çeşitlilik gösteren hizmet sektörüyle önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını vurguladı. Samsun'un farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle önemli fırsatlar barındırdığını dile getiren Başkan Murzioğlu, iki kardeş ülke iş dünyasının daha sık bir araya gelmesinin karşılıklı ticaretin geliştirilmesine katkı sunacağını belirtti.

"Oda olarak iki kardeş ülke arasında başta ekonomi olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız" diyerek konuşmasını sürdüren Murzioğlu, "Kırgızistan her anlamda önemsediğimiz bir ülke. İki ülke arasında ciddi bir ticaret hacmi var ve bizim hedefimiz bunu geliştirmek olmalıdır. Koyulan 5 milyar dolarlık hedef bile iki ülkenin potansiyelini düşündüğümüzde çok az ve kat kat fazlasını gerçekleştirebilecek kapasite olduğunu biliyoruz. İnşallah bu ziyaret koyulan hedefe katkı sağlayacak güzel bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı hatıra takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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