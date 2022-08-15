Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Tarım Kredi Kooperatifi markerinde indirim başladı

Kırıkkale'de, 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçilen Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar, indirimli fiyat üzerinden alışveriş yaptı. Vatandaşlar, fiyatlardan memnun kaldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın" ifadelerine yer vermişti. Talimatın üzerine Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçildi. Ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar, indirimli fiyat üzerinden alışveriş yaptı.

Fiyat etiketlerinde indirim yapılmasından memnun kaldığını söyleyen İbrahim Tekin, "Çok güzel indirimlerin yapılması. 3 harfli mağazalarında bu fiyatlara indirmesini, ülkemizin huzura feraha kavuşmasını temenni ediyoruz. Allah, bu işlemi yapanlardan hizmet edenlerden razı olsun. Hep beraber ülkemizi kalkındıralım inşallah. Baya indirim olmuş. Stokçularında inşallah belleri kırılır. Hayırlısıyla ülkemizde feraha kavuşur. Ülkemize, devletimize, milletimize, hep beraber destek olursak ülke ayağa kalkar. Binlerce insan ülkeyi düşürmek için sırada bekliyor. Üreteceğiz, kazanacağız, kazandıkça kazanacağız inşallah" diye konuştu.

Murat Yurtseven de, "Alışveriş yaptık, fiyatlarda indirim var. İndirim gerçekleşmiş rekabet güzel şey. Fırsatçılık olmasın vatandaşa yansısın, gerisi teferruat" diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanan ürünler şu şekilde:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi." - KIRIKKALE