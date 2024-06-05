Kırıkkale'de Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 57 üreticiye destek - Son Dakika
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Ekonomi

Kırıkkale'de Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 57 üreticiye destek

Kırıkkale'de Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde 57 üreticiye yüzde 50 hibeyle 5'er arılı kovan, maske ve körük dağıtıldı. Bu destekle, yerel arıcılık faaliyetlerinin artırılması ve bal üretiminin de teşvik edilmesi hedefleniyor.

05.06.2024 13:38
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Kırıkkale'de Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde 57 üreticiye yüzde 50 hibeyle 5'er arılı kovan, maske ve körük dağıtıldı. Bu destekle, yerel arıcılık faaliyetlerinin artırılması ve bal üretiminin de teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında kovan dağıtım töreni gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Mehmet Makas, kurum müdürleri ve çok sayıda arıcı katıldı. Törende, 57 üreticiye yüzde 50 hibe destekli 5'er polen tuzaklı modern arılı kovan, maske ve körük dağıtıldı. Bu tür destekler sayesinde, arıcılar hem üretim kapasitelerini artırıyor hem de kaliteli bal üretimi ile piyasada daha güçlü bir yer edinmeyi başarıyor.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hızır Akdemir, kendilerine yapılan desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve il müdürlüğüne teşekkür etti. Arıcılığın geliştirilmesi için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Akdemir, "Arıcılığın geliştirilmesi ve insanların üretime katkıda bulunması için iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Bugün 5'er arılı kovan, üst katları, çıtaları ve yanında maske ile körük verildi. Arıcılarımıza hayırlı sezon diliyoruz" dedi.

Arı yetiştiricisi Murat Varlıoğlu ise devletin desteğiyle 5 çıtalı, 5 katlı 5 adet arı kovanı aldıklarını belirterek, "Ben emekliyim ve bu işi hobi olarak yapmaktayım. Arıcılığı üst seviyeye taşımak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 57 üreticiye destek - Son Dakika

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