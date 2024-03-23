Kırıkkale\'de Savunma Sanayisi Yatırımları Artıyor

Türk savunma sanayisinin kalbi Kırıkkale'de, yeni nesil yerli ve milli silahların üretimine yönelik yatırımlar devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yapılan yatırımlarla gelişmeye devam eden savunma sanayisi fabrikalarında iş istihdamının arttığını söyledi.
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ve Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde özel sektörün yatırımlarıyla da dikkat çeken Kırıkkale, savunma sanayisinde yükselişini sürdürüyor. Türkiye'nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri haline gelen şehirdeki fabrikalarda çok sayıda kişi istihdam ediyor. Savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren fabrikalar, Kırıkkale'nin gelişiminde de büyük rol oynuyor. Roketsan, 9 bin 500 dönümlük bir arazide yapacağı yatırımı sayesinde de yeni nesil silah teknolojileriyle ülkenin savunma sanayisine güç katacak.
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayi alanında Türkiye'nin kalbi noktasına geldiğini söyledi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yanında özel sektöründe savunma sanayi üzerine yatırımlar yaptığını kaydeden Saygılı, Kırıkkale'nin savunma sanayi alanında Türkiye'nin kalbi olma noktası olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini ifade etti.
"Şehrimizin oluşumunun asıl sebebi Makine Kimya'dır"
Savunma sanayisinin her geçen gün büyüdüğünü anlatan Saygılı, "Kırıkkale denilince akla savunma sanayi geliyor. Hatta bizim şehir olarak söylemimiz şudur; 'Silaha adını veren şehir Kırıkkale.' Şehrimizin oluşumunun asıl sebebi Makine Kimya'dır. Makine Kimya Endüstrisi fabrikaları kurularak şehrimiz oluşmuştur. Son dönemlerde savunma sanayisi alanlarında yapılan yatırımlarla da Kırıkkale'miz, savunma sanayide Türkiye'nin kalbi noktasına gelmiştir. Roketsan'ın da çok büyük bir yatırımı halen Kırıkkale'de devam ediyor. Silah Organize Sanayimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor" dedi.
"Gençlerimize istihdam kapısı"
"Kırıkkale'de en önemli istihdam; savunma sanayisi" diyen Saygılı, "Bu büyüyerek ve gelişerek devam ediyor. İnşallah, Roketsan ve Rokatsan'ın alt yüklenicileri ile birlikte savunma sanayisindeki yapılan çalışmalarla Kırıkkale'deki gençlerimize istihdam kapısı olmaya devam edecek. Kara kuvvetlerinin mühimmat depoları da Kırıkkale'de, Tugayımız var. Jandarma da Kırıkkale'yi seçti. Lojistik Komutanlığı bünyesinde 15 bin dönümlük arazi üzerine büyük bir tesis kuruyor Jandarma Genel Komutanlığımız. Bu manada da şehrimize ciddi bir katkı sağlayacağından ümitliyiz" diye konuştu. - KIRIKKALE
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