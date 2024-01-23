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Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı, en düşük işçi maaşını 40 bin lira olarak açıkladı - Son Dakika
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Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı, en düşük işçi maaşını 40 bin lira olarak açıkladı

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, zam oranını yüzde 120 artırarak en düşük belediye işçi maaşını 40 bin lira olarak belirlediklerini söyledi. Başkan Tekin, bütçe planlamasıyla yapılan iyileştirmelerle personelinin ekonomik olarak mutlu edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kırıkkale\'nin Bahşılı Belediye Başkanı, en düşük işçi maaşını 40 bin lira olarak açıkladı
23.01.2024 - 11:12,
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Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, en düşük belediye işçi maaşının 40 bin lira olduğunu açıkladı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, zam oranını yüzde 120 yaptıklarını ifade ederek, en düşük işçi maaşının 40 bin lira olduğunu söyledi. 2019 yılında belediye başkanlığı görevine başladığında kamu ve özel sektöre 43 milyon lira borç ödediklerini anlatan Başkan Tekin, ilçeye hizmet etmenin yanı sıra personelinin de ekonomik olarak mutlu etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bütçe planlamasıyla yapılabilecek en iyi iyileştirmeleri yaptıklarını ifade eden başkan Tekin, "Daha önce de bu şekilde 16 bin lira net ekstralarla 20 bin liraya ulaştırmıştık. Şimdi de 672 lira olan günlük yevmiye tutarını taleplerinde üzerinde bin 500 liraya çıkartarak yüzde 120 zam yaptık, böylelikle aylık işçi maaşını 40 bin liraya yükselterek, rekor bir zama imza atmış olduk. Dün olduğu gibi bugünde personelimizin yanındayız, yarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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