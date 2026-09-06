Kırklareli Kıyıköy'de palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi, gece gündüz denizdeler
Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde palamut sezonunda yaşanan bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçılar, bereketli sezonu değerlendirmek için sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar denizde mesai yapıyor, avladıkları palamutları satışa sunmak için çalışıyor.
Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürürken, balıkçılar bereketli sezonu değerlendirmek için gece gündüz denizde mesai yapıyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar, palamut sezonunda yaşanan bolluğu değerlendirmek için gece gündüz denizde mesai yapıyor.
Kıyıköy'de sezonun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sabahın erken saatlerinden itibaren çapariyle avlanırken, öğleden sonra uzatma ağlarıyla palamut avına devam ediyor.
Günün büyük bölümünü denizde geçiren balıkçılar, avladıkları palamutları satışa sunmak için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüyor.
Denizdeki palamut bolluğunun balıkçıların yüzünü güldürdüğü Kıyıköy'de, bereketli sezonun devam etmesi bekleniyor.
Balıkçılar, palamut avındaki bolluktan memnun olduklarını belirterek, sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini ifade etti.
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