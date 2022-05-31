Kırklareli'nde kiraz 25 liradan tezgaha çıktı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kiraz 25 liradan tezgaha çıktı

31.05.2022 16:13
Kırklareli'nde kiraz 25 liradan tezgaha çıktı

Kırklareli'nde yılın ilk hasadından elde edilen kirazın kilogramı 25 TL'den tezgahlarda yerini aldı.

Kırklareli'nde yılın ilk hasadından elde edilen kirazın kilogramı 25 TL'den tezgahlarda yerini aldı.

Kırklareli'nde her yıl özlemle beklenen ve Mayıs ayının son günlerinden itibaren hasadı yapılarak satışa sunulan organik kiraz tüketiciyle buluştu. "Karahıdır Kirazı" olarak bilinen kiraz lezzetiyle Trakya dışında, Türkiye ve balkanlardan Kırklareli'ni ziyarete gelen tüm turistlerin ilgi odağı oluyor.

Toplanan kirazlar "Organik, Karahıdır yerli" sloganıyla Kırklareli'nin en işlek cadde ve sokaklarında seyyar tezgahlarda sepetlerin içinde dalından kopartılarak satışa sunuluyor. Karahıdır ve çevre ilçelerden gelen köylüler tarafından üreticiden doğrudan tüketiciye modeliyle satışa sunulan Karahıdır kirazı kilogramı 25-30 TL fiyat aralığında satılıyor.

Yılın ilk kirazının tezgahlara çıktığını belirten çiftçi, "Kirazlarımız 20 liradan başlıyor 30, 35, 40 liraya kadar çıkıyor. Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde yetiştirilen kirazlar bunlar. Kirazımıza vatandaşlarımızın ilgisi yüksek. Kirazın yararları çok. Örnek kan sulandırıyor. Faydaları çok" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kiraz 25 liradan tezgaha çıktı
Kırklareli'nde kiraz 25 liradan tezgaha çıktı
Kırklareli'nde kiraz 25 liradan tezgaha çıktı
Kırklareli'nde kiraz 25 liradan tezgaha çıktı
Kırklareli'nde kiraz 25 liradan tezgaha çıktı

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Türk Lirası, Kırklareli, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırklareli'nde kiraz 25 liradan tezgaha çıktı - Son Dakika


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