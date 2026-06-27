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Kırkpınar'a İlgi Dorukta

Kırkpınar\'a İlgi Dorukta
27.06.2026 11:13
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Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi otel doluluğu %100'e yaklaştı, uluslararası ilgi artıyor.

Edirne'de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde kentteki otellerde doluluk yüzde 100'e yaklaştı.

Kentte bu yıl 3-5 Temmuz'da 665'incisi düzenlenecek olan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar, pehlivan yakınları ve güreşseverler otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptı.

Hem tarihi kenti görmek hem de güreşleri takip etmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise organizasyona sayılı günler kala konaklama tesislerinde yerlerini ayırdı.

Otellerde doluluğun yüzde 100'e yaklaştığı kentte esnaf da son hazırlıklarını tamamladı.

"Güzel güreşler izleyerek güzel bir hafta geçireceğiz"

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine, yoğun bir Kırkpınar haftası yaşanacağını söyledi.

Kırkpınar'a ilginin büyük olduğunu ve rezervasyonların uzun süre önce yapıldığını belirten Balta, "Konaklama sektörü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da otellerde yoğunluk yaşanıyor. Kırkpınar'ın geçen yıla göre daha kalabalık geçmesini bekliyoruz. Güzel güreşler izleyerek güzel bir hafta geçireceğiz." dedi.

Balta, Kırkpınar haftasının konaklama ile yeme içme sektörüne hareketlilik kazandıracağını vurgulayarak, "Özellikle güreşlerin son iki günü için yoğun talep var. Şu anda Edirne'deki otellerde boş oda sayısı oldukça azaldı. Güreşlere yabancı turistler de ilgi göstermeye başladı. Bulgaristan ve Yunanistan'dan güreşleri izlemek için gelenler oluyor." ifadelerini kullandı.

Organizasyona uluslararası ilgi

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Kırkpınar dolayısıyla kentte hareketlilik yaşanacağını ifade etti.

Yağlı güreşlere ilginin her geçen yıl arttığına değinen Bacıoğlu, "Bu ilgi babadan oğula, dededen toruna aktarılan önemli bir gelenekten kaynaklanıyor. Yağlı güreş, sporun yanı sıra önemli bir kültürel miras niteliği de taşıyor. Güreşçilerin, takım arkadaşlarının ve tribündeki seyircilerin heyecanı organizasyona ayrı bir değer katıyor." diye konuştu.

Bacıoğlu, Kırkpınar'ın uluslararası alanda da yakından takip edildiğini belirterek, "Kırkpınar, yabancı turistler ve basın mensupları tarafından da yakından takip edilecek. Güreşlerin dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlarla izleyiciye ulaşması bekleniyor. Geleneksel sporlara Avrupa'da ilgi artıyor. Bu kapsamda yurt dışındaki üniversiteler, televizyon kanalları ve belgesel yapımcıları organizasyonu takip etmek için bizimle iletişime geçiyor." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Ekonomi, Edirne, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırkpınar'a İlgi Dorukta - Son Dakika

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