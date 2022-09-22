Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda! - Son Dakika
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Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!

22.09.2022 10:36
Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, maliyetlerdeki artış nedeniyle et ve süt fiyatlarında artış olacağını açıkladı.

Maliyetlerin artması sebebiyle et fiyatlarının tekrar zamlanması bekleniyor. Marmara ve Ege'deki besicilerin maliyet hesapları tutmadı. Süt ineklerinin kesilmesine rağmen kırmızı etin kilosuna 5 lira zam yapıldı. Ot ve mısır maliyetinin 400 TL ve 500 TL'den 1.200, 1.500 TL bandına çıktığını belirten üretici zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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FOX Ana Haber'e konuşan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ineklerinin kesilmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini aynı şekilde bu durumda da kırmızı etin yeniden zamlanacağını belirtti.

KIYMANIN KİLOSU 160 TL

Kasaplarda kıymanın kilosu 160 TL'ye satılıyor. Bazı zincir marketlerde ve bazı bölgelerdeki lüks kasaplarda kıymanın kilosu 200 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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Son Dakika Ekonomi Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda! - Son Dakika


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