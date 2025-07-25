Kırmızı Karavan ile Çocuklara Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Kırmızı Karavan ile Çocuklara Destek

Kırmızı Karavan ile Çocuklara Destek
25.07.2025 10:31
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Akiş GYO, Kırmızı Çocuklar Derneği ile işbirliği yaparak koruma altındaki çocuklara destek sağlayacak.

Akiş GYO 20'nci yılında, Kırmızı Çocuklar Derneği ile birlikte, koruma altındaki çocuklara kalıcı sosyal fayda sağlama amacıyla 'Kırmızı Karavan'ı yola çıkarıyor.

Akiş GYO'nun İstanbul'daki yaşam alanı Akasya ve Akbatı'da kurulacak Kırmızı Karavan'da, Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan gönüllü elçilerin ürettiği özel ürünler satışa sunulacak. Elde edilen tüm gelir, koruma altındaki çocukların sosyal gelişimini desteklemek üzere Güçlü Yarınlar Akademisi'ne aktarılacak.

Moda tasarımcısı Simay Bülbül'ün kurucusu olduğu Kırmızı Çocuklar Derneği ile iş birliği yapan Akiş GYO, 'Kırmızı Karavan' projesini hayata geçiriyor. Proje, koruma altındaki çocukların gelişimi desteklerken aynı zamanda koruyucu ailelik konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Kırmızı Karavan projesi, Akiş GYO ve Kırmızı Çocuklar Derneği iş birliğiyle kurulan Güçlü Yarınlar Akademisi'ni desteklemek üzere tasarlandı. Akademi; 4–9 yaş arası çocukların temel eğitim yolculuklarını desteklemeyi, üreticiliklerini geliştirmeyi ve sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Her yıl koruma altında bulunan en az 300 çocuğa doğrudan destek verilmesi hedefleniyor.

Proje çerçevesinde Akiş GYO'nun İstanbul'daki iki önemli yaşam alanı olan Akasya ve Akbatı, bu aydan itibaren 'Kırmızı Karavan'a kapılarını açıyor. AVM alanlarında kurulacak Kırmızı Karavan'da Simay Bülbül ve Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan gönül elçilerinin hazırladığı özel ürünler satışa sunulacak. Bu satışlardan elde edilen tüm gelir, Güçlü Yarınlar Akademisi'ne aktarılacak. Her satın alma, bir çocuğun gelişimine doğrudan katkı anlamına gelecek.

Kırmızı Karavan günlerinde ayrıca çocuklara yönelik atölyeler, yetişkinlere ve gençlere açık söyleşiler, koruyucu aile bilgilendirme seansları ve toplumsal farkındalık çalışmaları düzenlenecek.

Kırmızı Karavan, moda tasarımcısı Simay Bülbül'ün yıllar önce kurduğu bir hayalin ürünü olarak öne çıkıyor. Çocukların güvenli, destekleyici ve ilham veren alanlara erişebilmesi için bireysel çabalarla başlatılan bu fikir, 2018 yılında kurulan Kırmızı Çocuklar Derneği çatısı altında kurumsal bir yapıya kavuştu. Dernek; koruma altındaki çocuklara sosyal-duygusal destek sunmak, koruyucu ailelik gibi kritik konularda toplumu bilinçlendirmek ve gençlere barınma, burs ve mentorluk imkanları sağlamak üzere faaliyet gösteriyor.

Levent Çanakçılı: "Çocuklara temas eden her adım, geleceğe kurulan bir köprüdür"

Akiş GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çanakçılı, projeyle ilgili şunları söyledi: "20'nci yılımızda, yıllar içinde oluşturduğumuz değeri daha büyük bir anlamla buluşturmak istedik. Kırmızı Karavan, kapsayıcı, dönüştürücü ve sürdürülebilir bir sosyal fayda modeli. Kurumların gerçek etkisi, toplumun sessiz kalan taraflarına nasıl temas ettikleriyle ölçülüyor. Bu nedenle, çocuklara ulaşan her adımı, geleceğe kurulan bir köprü olarak görüyoruz."

Simay Bülbül: "Her bir çocuğun gözünde parlayan ışık, bu yolculuğun en değerli karşılığı"

Projeye dair duygularını aktaran Simay Bülbül, "Kırmızı Karavan, yıllardır kalbimde filizlenen bir hayaldi. Şimdi bu hayali, Akiş GYO ile birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu projeyle koruma altındaki çocukların hayatına neşe, umut ve hayal kurma cesareti taşıyoruz. Onlar için güvenli, ilham verici ve sevgiyle örülmüş alanlar oluşturuyoruz. Her bir çocuğun gözünde parlayan ışık, bu yolculuğun en değerli karşılığı. Akiş GYO ile attığımız bu adım da bir iş birliğinden öte umutları büyüten bir dayanışma hikayesi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

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