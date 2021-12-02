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Kırsal kalkınma desteklerine erişim kolaylaştırıldı - Son Dakika

Kırsal kalkınma desteklerine erişim kolaylaştırıldı

02.12.2021 10:42
Kırsal kalkınma desteklerine erişim kolaylaştırıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik koşullar yeniden düzenlendi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik koşullar yeniden düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nüfusu 20 binin altındaki yerleşim yerlerinde belediyeden yapı ruhsatı olmadığına dair belge sunulması halinde yapı ruhsatı sunma zorunluluğu kaldırıldı.

Sera ve soğuk hava depolarında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için hibe başvurusuna uygun hale getirildi.

2020-2021 başvuru döneminin fiziki son tamamlanma tarihi 1 Temmuz 2022'ye uzatıldı.

Sadece 2020-2021 başvuru döneminde geçerli olmak üzere inşaat işleri ile ilgili mevzuat gereği alınması gerekli izin ve ruhsatların nihai rapor ekinde sunulması sağlandı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre de ekonomik altyapı yatırımlarına ilişkin nüfusu 20 binin altındaki yerleşim yerlerinde belediyeden yapı ruhsatı olmadığına dair belge sunulması halinde yapı ruhsatı sunma zorunluluğu kaldırıldı.

Tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişilerin bu durumu belgelendirmeleri halinde yatırım yerinin kırsal alanda olup olmadığına bakılmaksızın hibe başvurularının kabulü sağlandı.

"A iş planı" kapsamında makine ekipman için başvuruda bulunan yatırımcılara kolaylık sağlanması amacıyla ilgili kanun kapsamında konulan şerhler yatırımın önünde engel olmaktan kaldırıldı.

2020-2021 başvuru döneminin fiziki son tamamlanma tarihi 1 Temmuz 2022'ye uzatıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırsal kalkınma desteklerine erişim kolaylaştırıldı - Son Dakika Ekonomi


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