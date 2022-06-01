Kırsal kalkınmada hibe desteği - Son Dakika
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Kırsal kalkınmada hibe desteği

01.06.2022 13:29
Kırsal kalkınmada hibe desteği

Tekirdağ'da 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi dahilinde hibe sözleşmeleri imzalanmaya başladı.

Tekirdağ'da 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi dahilinde hibe sözleşmeleri imzalanmaya başladı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tarımda üretimi destekleyerek, kırsal kalkınma ile üreticilerin ekonomiye katma değer sağlamalarını amaçlayan "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" hibe sözleşmeleri Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile yatırımcılar tarafından imzalanmaya başladı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Öcal, Tekirdağ'da 14 girişimcinin sözleşme imzalamaya hak kazandığını söyledi. Kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren üniversitelerin veya meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olan genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bu sektörlerde girişimciliği destekleyerek faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli üreticiler ile tarımsal üretimin kalitesini ve miktarını artırmak amacıyla verilen desteğin çok önemli olduğunu belirtti.

Öcal, "Uzman Eller Projelerinin desteklenmesi çalışmalarıyla yararlanıcı olan genç meslektaşlarımızın bulundukları bölgeye değer katmalarını ve örnek üretici vasfında olmalarını, bu doğrultuda yapılacak olan yatırımların ilimize, bölgemize hayırlı olmasını bekliyor, bol ve bereketli çalışmalar diliyorum" dedi.

Açıklamanın ardından sözleşmeler imzalandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırsal kalkınmada hibe desteği - Son Dakika


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