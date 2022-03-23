"Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kırsal mahallelerde de uygulanacak - Son Dakika

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin uygulama alanlarına kırsal mahalleler de eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleme amacıyla kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

Tebliğde yapılan değişiklikle, Uzman Eller Projesi'nin uygulama süresi güncel uygulama rehberinin yayımlanması ile başlayacak ve programın uygulandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü sona erecek.

Proje uygulama alanı olarak da köy, belde, kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu 20 binden az olan yerleşim yerleri belirlenirken, bu alanlara kırsal mahalleler de eklendi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, uygulama kapsamında, il proje değerlendirme komisyonu tarafından gönderilen sonuç tablolarının nihai değerlendirmesini yapmak üzere merkez proje değerlendirme komisyonunu kuracak. Genel Müdürlük, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından sunulan listeleri onaylayacak ve hak sahiplerine ilan edilmek üzere nihai asıl ve yedek listeleri il müdürlüğüne bildirecek.

İl düzeyinde uygulanacak projelerin il müdürlüğü adına yürütülmesinden ve projelerin izlenmesinden sorumlu olan proje yürütme birimleri, proje başvurularında istenilen belgelerin ön kontrolünü yaparak uygun olan projeleri web sisteminden onaylayacak. Okunaksız/hatalı/yanlış bilgi ve belgeleri içeren projeleri düzeltilmesi için başvuru sahiplerine bildirecek. Düzeltilen projelerin nihai başvuru listesini hazırlayarak il proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edecek.

Projeye, başvuru tarihi itibarıyla, sosyal güvencesi olmayanlar ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "sigortalı sayılanlara ilişkin 4'üncü maddesi kapsamında olanlar başvuru yapabilecek. Ancak hibe sözleşmesi imzalama aşamasında, uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı sayılanlar haricindekiler bu haklarından feragat edecek. Bu kişiler, uygulayacakları proje konusu dışında kalan konularda proje uygulama, kontrol ve izleme süresince sigortalı çalışan veya vergi mükellefi olmayacaklarını taahhüt edecek. Sosyal güvencesi olmayanlar ise uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda olması kaydıyla kayıt yaptırabilecek.

Bakanlığın aynı konudaki diğer hibe programlarından yararlanan kişiler izleme süreleri boyunca tebliğ ile düzenlenen desteklemeden yararlanamayacak.

Projeye ilişkin hibe sözleşmesinin imzalanması aşamasında, ???????ilgili kişilerin, kırsal alanda ikamet ediyor olması ve uygulayacağı proje konusuyla ilgili, güncel uygulama rehberinde belirtilen koşulları sağlıyor olması önem taşıyor.

Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen veya hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği için hibe sözleşmesi feshedilen hak sahipleri Uzman Eller Projesi kapsamında verilen hibe desteğinden üç yıl süreyle yararlanamayacak.