Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi\'nden Ordu\'da 2.7 Milyon TL Destek

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi' ile 2023 yılında 11 projeye toplamda 2 milyon 700 bin TL destek verildiğini belirterek, "Şu anda bu projeler faaliyetlerine başlamış durumda. Proje hem üniversiteden mezun gençlere istihdam sağlıyor hem de tarımsal üretimde verimlilik ve kalitenin arttırılmasına yardımcı oluyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan ve ilk olarak 4 pilot ilde uygulanan proje ile sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmak hedefleniyor. Proje ile üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinden mezun olan tarım, ormancılık, gıda, hayvancılık konularında eğitim alan mezunların yanı sıra tarım meslek liselerinden mezun olan gençler de kırsalda istihdam ediliyor. Tarımsal üretimin, verimliliğin ve kalitenin arttırılması amacıyla uygulanan proje hem üniversiteden mezun gençlere istihdam sağlıyor, hem de tarımsal üretimde verimlilik ve kalitenin arttırılmasına yardımcı oluyor.

"Ordu'da 2 milyon 700 bin TL destek sağlandı "

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, projenin 2020 yılında 4 üretici tarafından uygulandığını ve sonrasında sayının arttığını söyledi. 2023 yılında 11 üreticiye toplamda 2 milyon 700 bin TL destek sağlandığını aktaran Yılmaz, "2023 yılında aldığımız başvuruların içerisinde 16 tane projenin şartları uygundu. Bakanlığımız bu projelerin tamamını uyguladı. 16 proje başvurusunun içerisinde 13 tanesi ile sözleşme imzaladık. Bu 13 kardeşimizden 11 tanesi projede belirtmiş olduğu konuya uygun olarak faaliyetlerini tamamladı ve hayata geçirdi. Bakanlığımız tarafından da bu projelere toplamda 2 milyon 700 bin TL destek ödemesi sağlandı" diye konuştu.

"Projeden destek alanlar faaliyetlerine başladı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, destek alan 11 projeden 9'unun hayvancılık, 2'sinin ise bitkisel üretim üzerine olduğunu belirterek, "İlimizde arıcılık önemli, bu noktada gelen başvuruların birçoğu arıcılık üzerine yapılmıştı, burada 5 tane üreticimize destek verdik. Onun dışında süt sığırcılığı konusunda müracaat edenler oldu ve 4 kişiye destek verdik. 2 arkadaşımıza da bitkisel üretim konusunda destek aldı. Toplamda 11 üreticimiz 2023 yılında bizden destek almış oldu. Bu projeler faaliyete de geçmiş durumda" ifadelerine yer verdi.

"Hayalimi gerçekleştiriyorum"

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında hibe desteği alarak Ünye ilçesinde 500 metrekare serada topraksız tarım yapan Ziraat Teknikeri Gülçin Tonkal, "Bu proje benim hayalimdi ve başvurum kabul oldu. Şuan burada 500 metrekarelik topraksız tarım serası kurdum, içerisinde yaklaşık 4 bin 800 kök ürün üretmekteyim. Şuanda marul ve maydanoz ağırlıklı üretim yapıyorum. Ziraat teknikeri olarak hayalimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ORDU