Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek İstendi - Son Dakika
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Ekonomi

Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek İstendi

Başkan Canbay, arıcılığın desteklenmesi için 'Kırsalda Bereket' projesinin hayata geçirilmesini talep etti.

02.03.2025 23:49
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Başkan Canbay: "Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek Projesi, hayatı geçirilirse sektör adına olumlu ve sevindirici olacaktır"

ELAZIĞ - Son yıllarda iklim değişiklik ve küresel ısınmadan dolayı arıcıların zor zamanlar geçirdiğini dile getiren Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, " Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arıcılığı da proje kapsamı içerisinde değerlendirmesini istiyoruz. 'Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek' modelinin de hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İnşallah bu model üzerinden de arıcılığa destek sağlanır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ni hayata geçirdi. Proje üreticilere bir çok imkan sağlarken Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, son zamanlarda iklim değişiklik ve küresel ısınmadan dolayı zorluk çeken arıcıların da projeye dahil olması gerektiğini söyledi. Bakanlık tarafından hayata geçirilen projeyi taktir eden Başkan Canbay, arıcılık sektörünün son zamanlarda can çekiştiğini ve 'Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek Projesi'nin de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Destek projesini bizlerde taktir ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığı destekleme noktasında Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesini hayata geçirdiğini dile getiren Başkan Fırat Canbay, "Bu proje için şuanda da başvurular başladı. Dolasıyla burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projedeki en önemli argümanlarında bir tanesi kırsal alandaki aile işletmeleri güçlendirmesidir. Burada gerçekleştirilen destek projesini bizlerde taktir ediyoruz. Sahanın bir ihtiyacıydı. Bu ihtiyaca binaen oluşturulan bir destek projesiydi. Kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirme noktasında katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek modelinin de hayata geçirilmesini temenni ediyoruz"

Başkan Canbay, "Bölgemizde ve ülkemizde arıcılık sektöründe son zamanlarda iklim şartlarının oluşturmuş olduğu olumsuz ekstrem olaylar var. Kendi içinden beslediği bir takım sebeplerden dolayı sektör can çekişme noktasındadır. Bu noktada sahanın da ciddi talepleri söz konusudur. Bizlerde Arı Yetiştiricileri Birliği, üretici ve yetiştirici olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arıcılığı da proje kapsamı içerisinde değerlendirmesini istiyoruz. Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek modelinin de hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İnşallah bu model üzerinden de arıcılığa destek sağlanır. Çünkü baktığımız zaman sektör içerisinde canlı materyal desteği söz konusudur. Aynı zamanda girdi kalemler noktasında ihtiyaçlar mevcut. Arıcıların kendilerini modernize etme, teknik şartları kendilerine uyarlama, rekabet gücü noktasında bir ihtiyaçtır. Dolasıyla 'Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek Projesi' hayatı geçirilirse sektör adına olumlu ve sevindirici olacaktır" şekliden konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek İstendi - Son Dakika

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