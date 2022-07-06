Kırsalda meralar için sıvat dağıtımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırsalda meralar için sıvat dağıtımı yapıldı

06.07.2022 13:46
Kırsalda meralar için sıvat dağıtımı yapıldı

Adana'nın 5 ilçesinde üreticilere, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların faydalanacağı toplam 189 adet sıvat dağıtımı yapıldı.

Adana'nın 5 ilçesinde üreticilere, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların faydalanacağı toplam 189 adet sıvat dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kırsal dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahı artırmaya devam ediyor.

Bu çerçevede projenin uygulandığı Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçesinde üreticilere küçükbaş ve büyükbaş hayvanların faydalanacağı toplam 189 adet sıvat dağıtımı yapıldı. Pozantı ilçesinde düzenlenen sıvat dağıtımı programına İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve üreticiler katıldı.

İl Müdürü Tekin burada yaptığı konuşmada, 2022 yılı için projeden ilimize ayrılan bütçenin yaklaşık 23 milyon TL olduğunu belirterek, "Bu bütçe ile Tufanbeyli ilçemizde Yöresel Ürünler Pazar Yeri Yapımı, Kozan Hayvan Pazarı yapımı, Tufanbeyli ilçesinde 5 adet hayvan gölgeliği, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan ve Pozantı Ekonomik Kalkınma Kümesinde Sıvat Dağıtımı yer almaktadır. Altyapı yatırımları çerçevesinde 2022 yılı içerisinde bugüne değin Tufanbeyli ilçesinde meralarda 5 adet gölgelik yapımı devam etmekte olup, hayvan yetiştiricilerine yönelik mera alanlarında kullanılmak üzere 57 büyükbaş ve 132 küçükbaş olmak üzere 189 adet sıvat (hayvan içme suyu teknesi) tarafımızca alınmış ve ilçelere teslimatı yapılmıştır. Bugün Pozantı ilçemize verilen 28 adet sıvatı teslim ediyoruz. Bunlar 3 farklı meraya konarak hayvanların faydalanması sağlanacak" dedi.

KDAK Projesi çerçevesinde çiftçi beceri ve organizasyonunun geliştirilmesi amacıyla da 4 kadın çiftçiye 5'er dekardan 4 adet lavanta bahçesi ve iki üreticiye de 4'er dekarlık kivi bahçesi kurulumu tamamlandığını hatırlatan Tekin, Feke'de 2 adet, Saimbeyli'de 1 adet hayvan içme suyu tankının çiftçilere teslimatının yapıldığını, yıl sonuna kadar proje çerçevesinde üreticilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Hüseyin Aydın da Pozantı ilçesine Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde yapılan yatırımlardan dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ederek, ilçenin kırsal alanda yer aldığını, üreticilerin benzer desteklere her zaman ihtiyacı bulunduğunu söyledi. - ADANA

YORUMLAR
500
Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı Yedisu'da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı Meram Yaz Spor Okulları 2 bin 500 öğrenci ile dolu dolu devam ediyor Meram Yaz Spor Okulları 2 bin 500 öğrenci ile dolu dolu devam ediyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırsalda meralar için sıvat dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Annesini ve 2 kardeşini öldürüp mesaj attı sonra intihar etti: Gelin cenazeyi alın
13:37 Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
13:37 Kral Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
13:16 Veterinerler kurban kesecekler için önerdi! Bu yöntemle yarım tonluk kurbanlığı saniyeler içinde yatırabilirsiniz
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:59 Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı
12:41 Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 13:50:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kırsalda meralar için sıvat dağıtımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement